Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi.

Sosyal medyada verdiği tavsiyeler ve kitaplarıyla tanınan Esra Ezmeci, "klinik psikolog" unvanını yetkisiz kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Beşiktaş’taki ofis tabelasında yer alan bu unvan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetimine takıldı.

Diploma Krizi ve Mahkeme Kararı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Ezmeci’nin "klinik psikolog" unvanını kullanması için gerekli olan resmi yüksek lisans diplomasına sahip olmadığı iddia edildi. Savcılık soruşturmasının ardından açılan davada karar çıktı:

Karar: İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ezmeci'yi ilgili kanun kapsamında suçlu bularak 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı: Mahkeme, ceza ile ilgili olarak "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) kararını verdi.

İtiraz Süreci: Ezmeci’nin kararı kabul etmeyerek üst mahkemeye başvurduğu ve hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Esra Ezmeci’den Sert Yanıt: "Bu Unvan Benim Hakkım!"

Kararın ardından sessizliğini bozan Esra Ezmeci, hakkında çıkan haberleri "kasten yapılmış yalan haberler" olarak nitelendirdi. Eğitimiyle ilgili detaylar veren Ezmeci şunları söyledi:

"Haberi kasten yanlış yaptılar. Ben hem psikoloji lisansımı hem de uygulamalı psikoloji yüksek lisansımı bitirdim. 7 sene sonra 'klinik psikoloji unvanı benim de hakkım' diyerek bizzat ben dava açtım. Yalan haber yapanlara dava açacağım."

Ezmeci, eğitim belgelerinin tam olduğunu savunurken, klinik psikoloji unvanının yasal tanımıyla ilgili yaşanan bu karmaşayı yargıya taşıdığını vurguladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Uzun süredir takipçilerinin cinsel sağlık ve ilişki sorunlarına yönelik sorularını yanıtlayan Ezmeci’nin bu cezası, sosyal medyada etik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bir kesim "uzmanlık unvanlarının korunması gerektiğini" savunurken, Ezmeci’nin hayranları ise ünlü isme destek mesajları yağdırdı.