Esra Erol Canlı Yayında Çileden Çıktı: "Pişmiş Kelle Gibi Oturuyorsun!"

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan, gündüz kuşağının en çok izlenen ve tartışma yaratan programı Esra Erol'da yine nefes kesen bir gerginliğe sahne oldu. Hafta içi her gün milyonları ekrana kilitleyen başarılı sunucu Esra Erol canlı yayın sırasında yaşanan olaylar karşısında adeta çileden çıktı. Karşısındaki konuğun pişkin tavırlarına daha fazla dayanamayan ünlü sunucunun stüdyoda ayağa kalkarak sarf ettiği sert sözler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Canlı Yayında Tansiyon Yükseldi: Stüdyoda Ayakta Tepki Gösterdi

Programın akışı sırasında stüdyoda gerilimi tırmandıran olaylar peş peşe yaşandı. Konuklar arasındaki tansiyonun artması ve yaşanan iddiaların ardından ünlün sunucu Esra Erol koltuğunda sakin kalamayarak ayağa kalktı. Sesini yükselten ve el hareketleriyle duyduğu rahatsızlığı açıkça belli eden Erol canlı yayındaki duruşuyla dikkat çekti. Stüdyodakilerin ve ekran başındakilerin şaşkınlıkla izlediği o anlarda kameralar hızla stüdyonun farklı köşelerine çevrildi.

"Pişmiş Kelle Gibi Oturuyorsun" Çıkışı Sosyal Medyayı Salladı

Esra Erol, canlı yayın sırasında çileden çıktı! Stüdyoda yaşanan gergin anlar kameralara yansıdı. https://t.co/UgrU5EouUB — MEGA MAG ???? (@MEGA_MAG__) November 10, 2026

Yaşanan olayların ardından öfkesini gizleyemeyen Esra Erol stüdyodaki kişiye yönelik sarf ettiği sözlerle programın sınırlarını zorladı. Karşısındaki konuğun sergilediği tutuma sert çıkan ünlü sunucu "Elalemin karısını kaçırırken adamın karşısında pişmiş kelle gibi oturuyorsun" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Erol'un bu sert ve net çıkışı kısa süre içinde sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve tartışılan konuların başında yer aldı. İzleyiciler ikiye bölünürken ünlü sunucunun haklı tepkisine destek mesajları yağdı.