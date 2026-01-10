Esra Dermancıoğlu’ndan Ezber Bozan Aile Pozu: "Şimdi Çok Tatlıyız"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki unutulmaz 'Mukaddes Yenge' rolüyle hafızalara kazınan ve son dönemde sosyal medyadaki kendine has, eğlenceli paylaşımlarıyla fenomenleşen Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini şaşırtan bir aile karesiyle gündeme geldi.

Eski Eşi ve Kızıyla Aynı Masada

Instagram hesabını aktif kullanan 57 yaşındaki oyuncu, kızı Refia ve eski eşi Mehmet Esen ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Dermancıoğlu, bu samimi anları iki farklı kareyle paylaştı:

Birinci kare: "Refia ve anne yemekte"

İkinci kare: "Baba, anne, çocuk"

Dermancıoğlu'nun eski eşiyle sergilediği bu medeni ve dostane tavır, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

"Sıkılmıştı, Aldattı ve Boşandık"

Dermancıoğlu, daha önce konuk olduğu bir programda evliliğinin bitiş sürecine dair çok konuşulan itiraflarda bulunmuştu. Aldatılma anını şu sözlerle anlatmıştı:

"Berjerde oturuyoruz, 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk ve boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Kızımın babası çok şeker bir adam ama yani sıkılmış..."

İhanete Bakış Açısı Olay Olmuştu

Ünlü oyuncunun aldatılma konusundaki "modern" ve alışılagelmişin dışındaki yorumları sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı: