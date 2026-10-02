Esra Dermancıoğlu'ndan Boran Kuzum'a Duygu Dolu Doğum Günü Kutlaması!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en güçlü, özgün ve karizmatik oyuncuları arasında yer alan bugüne kadar rol aldığı her projede sergilediği üstün performanslarla adından sıkça söz ettiren Boran Kuzum yeni yaşını meslektaşı ve yakın dostu Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı samimi ve duygu dolu mesajla kutladı. Sanat dünyasındaki samimi dostluklarıyla bilinen ve her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ikilinin bu özel günü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"Benim Oyun Arkadaşım Canım Boranım İyi ki Doğdun"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminin odağına yerleşen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu yakın arkadaşı Boran Kuzum'un doğum günü vesilesiyle duygusal bir paylaşım yaptı. Birlikte çekildikleri neşeli ve samimi anı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Dermancıoğlu gönderisine eklediği içten notla kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Boran Kuzum'a duyduğu derin sevgiyi ve dostluğu kelimelere döken ünlü oyuncu kutlama mesajında şu ifadelerle seslendi:

"Benim oyun arkadaşım en mutlu en mutsuz her anımda yanımda olan canım Boran'ım iyi ki doğdun seni çok seviyorum."

Hayatın hem neşeli hem de zorlu dönemlerinde birbirlerine sırt dayayan iki başarılı ismin bu vefalı dostluğu sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.

Magazin Kulislerinde ve Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Kısa süre içinde magazin sayfalarının ve sosyal medya platformlarının en çok konuşulan başlıkları arasına giren bu kutlama kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Hayranları tarafından hem Esra Dermancıoğlu'na hem de doğum gününü kutlayan Boran Kuzum'a sevgi dolu yorumlar yağdırılırken ikilinin setlerden kalan güçlü dostluğu bir kez daha gözler önüne serildi. Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen simalarının bu samimi halleri günün en çok yüz güldüren magazin olaylarından biri olarak hafızalara kazındı.