Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'

Hudutsuz Sevda dizisine veda eden Esra Dermancıoğlu, Instagram'dan bir mesaj paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o sözleri...

Esra Dermancıoğlu sevilen diziye bu sözlerle veda etti: 'Sana da bir çift lafım var...'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 17:14

Esra Dermancıoğlu, MedYapım'ın NOW platformunda yayınlanan popüler dizisi "Hudutsuz Sevda"nın son bölümünde veda etti. Dizinin Asiye karakterini canlandıran Dermancıoğlu'nun ayrılışı, izleyicileri duygulandırdı.

Bahadır Özdener'in güçlü kaleminden çıkan ve gelecek sezon da devam edecek olan dizinin Asiye'si olan Dermancıoğlu, proje için bir veda mesajı yayınladı. Mesajında, uzun zamandır oynadığı karakteri büyük bir tutkuyla canlandırdığını belirterek, yapımcı Fatih Aksoy ve MedYapım ekibine teşekkür etti. Ayrıca, tüm yapım ekibini ve oyuncu arkadaşlarını özleyeceğini ifade etti. Mesajının sonunda, Asiye karakterine hitaben sınırları zorlamaya devam etme mesajını iletti.

İşte Esra Dermancıoğlu'nun o mesajı:

"Ne güzel bir yolculuk oldu benim için… Çalışmaktan çok mutlu olduğum Fatih Aksoy ve MedYapım sizi çok seviyorum. Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım. Bütün yapım ekibini öpüyorum… Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim. Asiye sana’da bir çift lafım var: Sınırları zorlamaya devam…”

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