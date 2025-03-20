Esra Bilgiç, Beyazlar İçindeki Pozlarıyla Göz Kamaştırdı!

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle yine gündem oldu. "Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi yapımlarda rol alan Bilgiç, Instagram'daki son paylaşımlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

33 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 7,6 milyon takipçiye sahip olan Esra Bilgiç, beyaz bir takım elbiseyle verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar, oyuncunun zarif tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarılı Kariyerinin Yanı Sıra Özel Hayatıyla da Dikkat Çekiyor

Yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Şıklığı ve doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.