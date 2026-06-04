Cenazede Dilan Polat'a Şok Sözler: “Allah Belanı Versin!”

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak tören büyük bir acının yanında aynı zamanda gergin anlara da sahne oldu.

Çeşme’deki Saldırı Sonrası Acı Veda

37 yaşındaki Can Polat Çeşme’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi ve İstanbul Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camii’ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Polat ailesinin yakınları akrabaları ve sevenleri katıldı. Herkes büyük bir üzüntü içindeydi. Tabut cami avlusuna getirildiğinde ise duygusal anlar daha da yoğunlaştı. Ailenin bazı üyeleri fenalaşırken, özellikle kızlarının “babamı bizden aldınız” diyerek feryat etmesi törene katılanları derinden etkiledi.

Anne ve Dilan Polat Arasında Gerginlik

Törenin en çok konuşulan kısmı ise Can Polat’ın annesinin yaşadığı öfke patlaması oldu. Acılı anne oğlunun ölümünden Dilan Polat’ı sorumlu tuttu.

Tabut başında sinirlerine hakim olamayan anne “Onun yüzünden oldu her şey, Allah onun belasını versin” diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sözler cenazede büyük bir gerginliğe neden oldu.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma da devam ediyor. Yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı ve toplam sayının 3’e yükseldiği belirtildi. Emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın da ifadesine başvuruldu. Polat, ailesinin uzun süredir tehdit edildiğini ve olayın tatil sırasında hiçbir gerginlik yokken gerçekleştiğini söyledi. Yaklaşık 2 yıldır tehdit aldıklarını ve daha önce de emniyete başvurduklarını ifade eden Polat olayın aniden ve beklenmedik şekilde yaşandığını dile getirdi.

Acı ve Tartışma Bir Arada

Bir yanda büyük bir acı diğer yanda ise aile içinde yaşanan gerginlik cenazeye damga vurdu. Can Polat’ın ölümü hem ailesini hem de yakın çevresini derinden sarsarken olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.