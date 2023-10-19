Esra Akkaya Bodrum'da Trafik Kazası Geçirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinde unutulmaz "Şirin" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası yaşadı. Kazada, Akkaya'nın 10 yaşındaki oğlu Can Alex de arabada bulunuyordu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Esra Akkaya'nın kullandığı araç, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer'in otomobiliyle çarpıştı. Bu korkunç kazada şans eseri yaralanan olmadı; ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında tarafların kaza tutanağı düzenlediği öğrenildi.

Esra Akkaya'dan Açıklamalar

Kaza sonrasında basın mensuplarına konuşan Esra Akkaya, yaşadığı korku dolu anları aktardı:

"Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama şükürler olsun canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum herkese. Ana yoldan seyir halindeyken, tali yoldan aniden bir araba çıkıverdi. Durma şansım yoktu, sadece hızımı azaltabildim. Allah hepimizi korusun, özellikle çocuklarımızı. Oğlum hâlâ kaza korkusunu üzerinden atamadı ve titriyor."

Esra Akkaya ayrıca, Bodrum'da 7 yıldır yaşadığını ve ara sıra şehirlerarası seyahatlerde bulunduğunu da belirtti.