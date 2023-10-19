Eskişehir'de toplu taşıma fiyatları arttı! İşte zamlı fiyatlar

Eskişehir'de 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, ulaşım ücretlerinde yapılan zam sonrasında, tramvay ve otobüs ücretleri 7,5 liradan 12 liraya yükseltildi. Bu zammın üzerinden sadece 4 ay geçmiş olmasına karşın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine yeniden zam geldi. Bu önemli değişiklikle birlikte, şehir içi ulaşımda cüzdanlar daha fazla etkilenecek.

Tramvay ve otobüs ücretlerindeki artışın yanı sıra, dolmuş ve minibüs ücretleri de eskiden 12 lira iken şimdi 15 lira olarak belirlendi. Bu artışlar, Eskişehir'de toplu taşıma hizmetlerini kullanan vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu.

Yeni Ücret Tarifeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle toplu ulaşıma zam yapma kararı aldı. 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifeleri şu şekildedir:

Tam Eskart: 15 TL

İndirimli Eskart: 7,50 TL

Dolmuş ve Minibüs Ücretleri: 15 TL

Bu değişikliklerle birlikte, Eskişehir'de toplu taşıma hizmetlerini kullanan vatandaşlar, cüzdanlarından daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu zamların gerekçesi şu şekilde açıklandı:

“Kıymetli hemşehrilerimiz, toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması adına sizleri bir konuda üzülerek bilgilendirmek istiyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kent içi ulaşımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimli bir hizmet sağlanabilmesi için toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim 2023 Pazartesi itibariyle artışa gidilecektir."

Eskişehir'de toplu taşıma hizmetlerine yapılan bu zamların, şehir içi ulaşımın sürdürülebilirliği ve daha verimli bir hizmet sunulabilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Türkiye'de sanayi sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olan elektrik fiyatlarına önemli bir zam geldi. Son dönemde artan işletim giderleri, doğalgaz ve ÖTV güncellemeleri, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, personel maliyetlerindeki büyük artış ve döviz kurlarındaki sürekli yükseliş, elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 20'lik artışın temel sebepleri olarak gösteriliyor.

Sanayi sektörünün en büyük maliyetlerinden biri olan elektrik, bu ay içerisinde yüzde 20 oranında zamlandı. Bu artış, sanayi işletmelerini mali anlamda olumsuz etkileyebilirken, sektör temsilcileri bu kararı sert bir şekilde eleştiriyor.

Sanayi işletmeleri için önemli bir gider kalemi olan işletim giderleri, son dönemde sürekli bir artış gösteriyor. Enerji maliyetlerindeki artış, işletim giderlerini daha da yükseltiyor ve bu da sanayi sektörünü olumsuz etkiliyor.

Doğalgaz fiyatlarının artışı da sanayi sektörünü zorluyor. Ayrıca, son ÖTV güncellemesiyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, taşımacılık maliyetlerini artırıyor ve bu da sanayi işletmelerinin maliyetlerini etkiliyor.

Son dönemde personel maliyetlerinde görülen yüzde 111'lik artış, işletmeleri olumsuz etkiliyor. Artan maaşlar ve sosyal haklar, işletmelerin maliyetlerini artırıyor ve rekabeti zorlaştırıyor.

Döviz kurlarının sürekli bir şekilde yükselmesi, yedek parça maliyetlerini artırıyor. Sanayi sektörü için önemli olan yedek parçaların fiyatları, döviz kurlarındaki artış nedeniyle artıyor ve işletmeleri zorluyor.

Sanayi işletmeleri için önemli olan Eskart ücretlerinde de değişiklik yapıldı. Yeni tarifeye göre tam Eskart kullanıcıları 15 TL, indirimli Eskart kullanıcıları ise 7.50 TL ödeyecekler.

UKOME toplantısında alınan kararla dolmuş, minibüs, personel ve öğrenci servis ücretleri yeniden belirlendi. 23 Ekim'den itibaren dolmuş ve minibüs ücretleri 15 TL olarak uygulanacak.

Okul servis ücretleri de yeni tarifeye göre belirlendi. 0-3 km mesafede 990 TL, 0-6 km mesafede 1055 TL, 0-10 km mesafede 1100 TL, 0-15 km mesafede 1170 TL ve 15 kilometreyi aşan her kilometre için 40 TL ücret alınacak. Ayrıca, serviste rehber personel ücreti öğrenci başına 275 TL olarak belirlendi.

Personel servislerinde ise otobüslerde 0-10 km mesaisinde gündüz 955 TL, gece mesaisinde ise 1160 TL ücret uygulanacak. 1-17 kişi arası minibüslerde gündüz tarifesi 720 TL, gece mesaisi 865 TL olarak belirlendi. 10 kilometreyi aşan her kilometre için ise 40 TL ücret alınacak. Bu yeni tarifeler 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacaktır.