Eski Türkiye Güzeli Demet Şener’den Duygusal Paylaşım: "İyi Ki Doğmuşum"

Türkiye'nin unutulmaz mankenlerinden ve eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yeni yaşını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 49 yaşına basan ünlü isim, yıllara meydan okuyan formu ve zarafetiyle bir kez daha hayranlarını kendine hayran bıraktı. İki çocuk annesi olan Şener, hem kariyeri hem de fit görünümüyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Zarafetiyle Yıllara Meydan Okuyor

Demet Şener, doğum gününe özel olarak paylaştığı fotoğrafında her zamanki şıklığını konuşturdu. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri ünlü modele "Zaman senin için durmuş gibi" yorumlarında bulundu. Sağlıklı yaşam tarzı ve spora olan tutkusuyla bilinen Şener, 49. yaşında da enerjisinden ve güzelliğinden ödün vermediğini kanıtladı.

"Harika Bir Yıl Olsun"

Yeni yaşına dair duygularını takipçileriyle paylaşan Şener, fotoğrafının altına şu notu düştü:

"İyi ki doğmuşum. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Harika bir yıl olması dileğiyle."

Ünlü ismin bu samimi mesajına sanat ve moda dünyasından pek çok dostu da tebrik mesajlarıyla eşlik etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, kendisine gelen güzel dilekler için minnettarlığını dile getirirken, yeni yaşına huzurlu ve mutlu bir başlangıç yaptı.