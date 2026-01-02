Eski Sevgiliden Cem Yılmaz’a "Kurbağalı" Misilleme: "Ölü Taklidin Bile Adamı Sahneye Çıkarır!"

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgilisi Necla Karahalil'den bomba yanıt! "Kurbağalar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapar" haberini paylaşan Karahalil, Yılmaz'a nasıl gönderme yaptı?

Eski Sevgiliden Cem Yılmaz’a
Yayın Tarihi : 02-01-2026 14:46

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan "CMXXIV" gösterisindeki "38 yaş" esprisi, sadece sosyal medyayı değil, eski defterleri de hareketlendirdi. Yılmaz’ın "38 yaşında biriyle çıkıyorum, ölmek üzere!" sözlerine, geçtiğimiz yıl ayrıldığı ve tam da bu yaşta olan eski sevgilisi Necla Karahalil’den olay yaratacak bir yanıt geldi.

"Ölü Taklidi" Üzerinden Sert Gönderme

Cem Yılmaz’ın gösterideki ifadelerinin ardından gözlerin çevrildiği Necla Karahalil, sessizliğini imalı bir paylaşımla bozdu. Karahalil, sosyal medya hesabından; "Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı belirlendi" haberini paylaştı.

Paylaşımına eklediği not ise doğrudan eski sevgilisi Cem Yılmaz’a bir gönderme olarak yorumlandı:

"Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır."

"Ölmek Üzere" Sözüne İronik Yanıt

Cem Yılmaz’ın gösterideki; "38 lan, ölmek üzere!" diyerek yaptığı espriye, Karahalil "ölü taklidi" yapan kurbağa haberiyle karşılık vererek, Yılmaz’ın sahnedeki malzemesinin hala kendisi ve yaş grubu olduğunu ima etti.

Sosyal Medya Bu "Kapak" Paylaşımı Konuşuyor

Necla Karahalil’in bu yaratıcı ve iğneleyici cevabı, kısa sürede magazin sayfalarında en çok paylaşılanlar arasına girdi. Takipçileri; "Zekice bir cevap", "Cem Yılmaz bu kez sert kayaya çarptı" ve "38 yaş grubunun intikamı" şeklinde yorumlarda bulundu.

