Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bakışları sosyal medyayı karıştırdı!

O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş ve Kerem Alışık’ın daha önce aşk yaşamış olmasından dolayı, birbirlerine olan bakışları dikkat çekti.

Eski aşıklar Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bakışları sosyal medyayı karıştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-01-2024 11:12

Yılbaşı özel programıyla gündeme oturan O Ses Türkiye, Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda yer aldığı bir yarışma olarak dikkat çekti. Programda sahneye çıkan Kerem Alışık, duygusal bir şarkı seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eski aşk yaşayan Gündeş ve Alışık'ın bir araya geldiği o anlar, O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez anlarından biri haline geldi.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahne alan Kerem Alışık, "Gitme aklım sende kalır" adlı şarkıyı performansıyla sergiledi. Ebru Gündeş'in de yer aldığı jüri koltuğunda bulunan Alışık ve Gündeş, geçmişte yaşadıkları aşkın izlerini taşıyan bakışlarıyla dikkat çekti.

Kerem Alışık'ın performansına Ebru Gündeş de döndü. Alışık, jüri üyeleri arasından eski sevgilisi Gündeş'i tercih etti.

İkilinin kucaklaşması, Twitter'da geniş yankı uyandırdı.

Kerem Alışık ve Ebru Gündeş, 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol almış ve aynı zamanda sevgili olmuşlardı.

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