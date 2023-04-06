Eser Yenenler: Nasıl baba olunur bilmiyorum!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsun" sorusuna Eser Yenenler "Nasıl bir baba olduğuma çocuklarım karar verecek ama, biraz baba gibi değil de biraz çocuk gibiyim evde. Üçüncü kardeş gibiyim, o biraz Berfu'ya zorluk yaratan bir şey, ama o üçümüze de bakıyor. Ben babalığı daha babacan bir şey zannediyordum, değilmiş. Oğlanlarla şımarmak, onlar olunca kendimi olgun babacan biri zannederken hiç olmadığımı, naz yapan, gel diyen, oyna dediğinde oynamıycam ya falan yapan, bir sorun daha yaratan bir çocuğa dönüştüm, anlamadım yani... Gerçekten hayat beni oraya getirdi, yapmam gerekeni biliyorum ama yapamıyorum bazen, o anlarda da çocuklaşıyorum" diyerek ilginç yanıtlar verdi.

"Çocukluğumu yaşamadım. Nasıl baba olunur bilmiyorum"

6 yaşındayken babası vefat eden Eser Yenenler'e Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Babacığınla ilgili bir şeyler hatırlıyor musun" sorusunu yöneltince, Yenenler'in duygusal yanıtları da şöyle oldu: "Duygulu bir durum hatırlamıyorum. Ablamlar benden 8-9 yaş büyüktü, onların yüzme yarışlarına geliyormuş, ben baba kavramını kaybettim. Erkek olmandan dolayı 'evin erkeği sensin'le büyütülüyorsun o dönemde, o da ağır sorumluluktu. Herkes ağlarken ben 'tamam şimdi ne yapmak lazım' diye bir küçük adama dönüştüm. Baba gitti, disiplin figürü yok, ya kendini çok kaybediyorsun, ya da hiç kaybetmiyorsun. Ben hiç kaybetmeden, aşırılık yapmadan, dolayısıyla çocukluk yaşamadan ciddi bir hayat yaşadım. Çocuklarımla çocuk olmam, Berfu'nun bana bakmasının nedeni de bu. Baba ol diyo, bilmiyorum ki nasıl baba olunur. "