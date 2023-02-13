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Eser-Berfu Yenenler çifti depremde kurtulan köpekleri sahiplendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimlerden depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Son olarak ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti enkazdan kurtulmuş ama ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi.

Eser-Berfu Yenenler çifti depremde kurtulan köpekleri sahiplendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2023 09:28

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. İki oğulları olan Berfu-Eser Yenenler çifti depremde enkazdan kurtulmuş ama ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi.


 

"EVİMİZİ AÇTIK"

Berfu Yenenler köpeklerle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Malatya’da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

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