Eser-Berfu Yenenler çifti depremde kurtulan köpekleri sahiplendi

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. İki oğulları olan Berfu-Eser Yenenler çifti depremde enkazdan kurtulmuş ama ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplendi.





"EVİMİZİ AÇTIK"

Berfu Yenenler köpeklerle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Malatya’da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notunu düştü.