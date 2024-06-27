Esas Oğlan dizisinde Hadise'ye yakışıklı partner

Esas Oğlan dizisinde Hadise'nin partneri belli oldu. İşte detaylar...

Esas Oğlan dizisinde Hadise'ye yakışıklı partner
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2024 11:30

GAİN'in yeni dizisi "Esas Oğlan", temmuz ayının ikinci haftasında çekimlere başlamaya hazırlanıyor. Şenol Sönmez'in yöneteceği romantik komedi türündeki dizi, İstanbul'da çekilecek.

Dizinin senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk yazarken, başrollerde Seda Bakan ve Hadise yer alacak. Seda Bakan, dizide "Selma" karakterini, Hadise ise "Ceren" karakterini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BKM'nin yapımcılığını üstlendiği "Esas Oğlan" dizisinde Ceren'in partneri Mert'i genç kuşağın başarılı ve karizmatik oyuncularından İlhan Şen oynayacak. İstanbul'un çeşitli mekânlarında çekilecek olan dizi, 8 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

Dizi, gençlik ve romantizmin ön planda olacağı sekiz bölümlük bir macerayı izleyicilere sunacak. Çekimlerin başlamasıyla birlikte dizinin merakla beklenen detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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