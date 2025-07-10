Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’li “Persona” Dizisi Sette!

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim dizisi “Persona” sete çıktı. Dizi, tabii platformu için çekiliyor.

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’li “Persona” Dizisi Sette!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-07-2025 15:31

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için hazırlanan yeni ve iddialı yapım “Persona” dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı dizi, güçlü kadrosu ve sinematografik yapısıyla şimdiden büyük merak uyandırdı.

Krom Medya’dan Hollywood Standartlarında Prodüksiyon

Yapımcılığını Krom Medya’nın üstlendiği “Persona”, tabii platformunun en iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Dizi, Ankara’da özel olarak hazırlanan 12 bin metrekarelik dev platoda, Hollywood standartlarında çekiliyor. Prodüksiyon kalitesiyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirmesi hedefleniyor.

Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Ekrem Arslan oturuyor. Tür olarak psikolojik gerilim kategorisine giren dizi, gizem dolu kurgusu ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi derinden etkilemeye geliyor.

Kadrosu Yıldızlar Geçidi Gibi

“Persona” dizisinin başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. İkiliye, oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan gibi önemli isimler eşlik ediyor. Her karakterin derinlikli şekilde işlendiği projede, psikolojik çatışmalar ve sürükleyici olay örgüsü izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Psikolojik Gerilimde Yeni Bir Soluk

Sinematografik diliyle farklı bir atmosfer sunacak olan “Persona”, yalnızca bir dizi olmanın ötesine geçerek izleyiciye çarpıcı bir deneyim vaat ediyor. Gerek güçlü senaryosu gerekse oyunculuk performanslarıyla dizi dünyasına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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