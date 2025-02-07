Ersay Üner'den iki şarkı birden

"Üzdü" ve "Bizden Olmaz" adını verdiği şarkılarını dijital müzik platformlarında aynı anda hayranlarının beğenisine sundu. Bu şarkıların söz, müzik ve düzenlemelerinde Ersay Üner'in kendi imzası var. İlk klibini "Üzdü" şarkısına Murat Joker yönetmenliğinde çeken Ersay Üner, kısa bir süre sonra "Bizden Olmaz" şarkısı için de kamera karşısına geçecek.

Ersay Üner imzalı "Üzdü" ve "Bizden Olmaz", çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü ve dijital müzik platformlarında ilk sıraya yerleşti. Şarkılar, hem melodileri hem de güçlü sözleriyle dinleyicilerden tam not aldı. Sanatçının hayranları, yeni projelerini heyecanla beklerken, bu iki şarkı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.