Ersay Üner'den iki şarkı birden

Pop müziğin en dillere marş olan birçok hitini yaratan Ersay Üner, yorumculuk alanında da başarısını seslendirdiği şarkılarla ispat etmişti. Bugüne kadar 11 single ve iki albüm yayınlayan Ersay Üner, herkesten sır gibi sakladığı ve uzun süredir üzerinde çalıştığı iki yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Ersay Üner'den iki şarkı birden
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-02-2025 11:24

"Üzdü" ve "Bizden Olmaz" adını verdiği şarkılarını dijital müzik platformlarında aynı anda hayranlarının beğenisine sundu. Bu şarkıların söz, müzik ve düzenlemelerinde Ersay Üner'in kendi imzası var. İlk klibini "Üzdü" şarkısına Murat Joker yönetmenliğinde çeken Ersay Üner, kısa bir süre sonra "Bizden Olmaz" şarkısı için de kamera karşısına geçecek.

Ersay Üner imzalı "Üzdü" ve "Bizden Olmaz", çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü ve dijital müzik platformlarında ilk sıraya yerleşti. Şarkılar, hem melodileri hem de güçlü sözleriyle dinleyicilerden tam not aldı. Sanatçının hayranları, yeni projelerini heyecanla beklerken, bu iki şarkı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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