Erşan Kuneri oyuncuları Tarkan şarkılarıyla coştu

Cem Yılmaz’ın yazıp başrolünde oynadığı Erşan Kuneri dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için görkemli bir gala düzenlendi. Galada dizinin oyuncu kadrosu, sektörün ünlü isimleri ve davetliler bir araya geldi. Etkinliğin ardından düzenlenen after partide ise eğlence doruğa ulaştı.

After partide Erşan Kuneri oyuncuları, Tarkan’ın sevilen şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendiler. Hem dizinin yeni sezonunu kutlayan hem de gala yorgunluğunu atan ekip, keyifli anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Tarkan şarkılarıyla coşan oyuncular, eğlenceli halleriyle geceye damga vurdu.

Cem Yılmaz ve oyuncu arkadaşları, 2. sezon heyecanını bu renkli partide birlikte yaşarken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşandı.