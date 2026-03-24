Erol Köse’ye Sessiz Veda: Zincirlikuyu’daki Cenazeye Katılım Az Oldu!

Müzik dünyasının en tartışmalı ve renkli isimlerinden biri olan ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Maslak’ta yaşadığı rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden 61 yaşındaki Köse’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse tarafından teslim alınmıştı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılımın, Köse'nin sektördeki geçmişine kıyasla az olması dikkatlerden kaçmadı.

"Canım Gitti" Feryatları Yürek Burktu

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden yapımcının ablası Meral Kekeç, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. "Canım gitti" diyerek feryat eden Kekeç’i yakınları güçlükle teskin etti. Törene katılan kızı Dijan Nazlan Köse ise babasının bir süredir hasta olduğunu belirterek, "Başımız sağ olsun, acımı yaşamak istiyorum" dedi. Dijan Nazlan, babasının vefatından bir hafta önce tüm iş haklarını kendisine devrettiğini de doğrulayarak, bu işlemin tamamen iş odaklı olduğunu ifade etti.

Sanat Dünyasından Vefa ve Sitem Karşı Karşıya

Cenazede sanat dünyasından sınırlı sayıda isim yer alırken, vefa ve sitem dolu açıklamalar ön plana çıktı. Ünlü şarkıcı Hande Yener, törene katılarak Dijan Nazlan Köse’ye sarılıp uzun süre teselli verdi. Şarkıcı ve oyuncu Dora ise sert bir çıkış yaparak, "Beddua edenlere yazıklar olsun. Starsanız Erol Köse sayesindedir" diyerek vefasızlık eleştirisinde bulundu. Köse'nin 10 yıllık yardımcısı da merhum yapımcıyı savunanlar arasındaydı: "O kötüleyen insanların hepsine evinde ben hizmet ettim, hepsi ekmeğini yedi."

Polat Yağcı Emaneti Devraldı

Erol Köse'nin vasiyet niteliğindeki "Cenazemi ona emanet edin" sözleri üzerine törenle yakından ilgilenen yapımcı Polat Yağcı, cami avlusunda kısa bir açıklama yaptı. Sanat camiasından gelen tepkilere dair konuşan Yağcı, "Zemin çok kaygan, iyi günde kötü günde çok şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi" diyerek polemiklerden kaçındı. İbrahim Tatlıses, Bengü, Ferhat Göçer ve Erol Evgin gibi isimlerin çelenk gönderdiği törenin ardından Erol Köse, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.