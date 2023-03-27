Erol Köse’nin yeni keşfi Kim Kardashian’ın kuzeni Hande!

Yapımcı Erol Köse, müzik dünyasına yeni bir yıldız kazandırıyor. Köse’nin “Z kuşağının yeni starı” diyerek takdim ettiği Hande Poyraz, dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’ın halasının kızı. Eğitimini Amerika’da tamamlayan 25 yaşındaki Hande Poyraz, müzik tutkusunun peşinden giderek bir single hazırladı. “Boşver” adlı Türkçe single’ın tüm masraflarını Hande Poyraz’ı şarkıcılığa teşvik eden kuzeni Kim Kardashian karşıladı.

KLİBİN EFEKTLERİ HOLLYWOOD’DA YAPILDI

Söz ve müziği Yusuf Akpınar’a ait “Boşver”in aranjesini Elber Tutkus yaptı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi ise Erkan Nas’ın yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi. Klip çalışmasının montaj ve özel efektleri Hollywood’da yapıldı. Hande Poyraz’ın klipteki kostümleri ünlü modacılar Raisa&Venessa Sason ile Barış Savcı tarafından özel olarak dikildi. Genç sanatçının makyajı dünyaca ünlü makyöz Kamran Jabbarov, saç tasarımı ise ödüllü kuaför Erkan Kurtses tarafından yapıldı.

Z KUŞAĞININ YENİ STARI

Erol Köse, Hande Poyraz için iddialı konuştu: “2000’lerin başında Londra’da Nez’i keşfetmiştim. Şimdi de ABD’de, Oscar töreninde ‘Z kuşağının yeni starı’ Hande Poyraz’ı keşfettim. Hem dans ediyor hem de muhteşem bir sesi var. Ülkemizin dişi Tarkan’ı belli oldu. Rekorlar kırıp tüm ödülleri toplayacağından eminim. Yakında İngilizce single’ı da çıkacak. O zaman hiç kimse Hande’yi tutamaz artık!”



9 YAŞINA KADAR AYNI EVDE YAŞADILAR

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın soyağacını ortaya çıkarmış, hazırlanan haberde Kardashian’ın Erzurum ve Kars’ta yaşamış atalarına ait fotoğraflar da yayınlamıştı. Kim Kardasian’ın öz halasının kızı olan Hande Poyraz da Erzurum’dan ailesiyle birlikte Kaliforniya’ya göç etti. 9 yaşına kadar Kim Kardasian ile aynı evde yaşayan Poyraz, daha sonra Türkiye’ye döndü. Aile, kızlarının eğitimi için önce Kayseri’ye, ardından Ankara’ya ve son olarak da İstanbul’a taşındı. Üniversitenin ardından tekrar Amerika’ya giden, üstün yetenekliler okulunda okuyan ve piyano eğitimi alan Hande Poyraz, her yaz Florida’daki aile yazlığında Kim Kardashian ile tatil yaptı.

İNGİLİZCE SINGLE’INDA KIM KARDASHIAN İLE DÜET YAPACAK!

Sesiyle dikkat çeken genç kadın, şarkıcı olması için de Kim Kardashian tarafından teşvik edildi. İngilizce single çalışmaları devam ederken, ABD’de Erol Köse ile tanışan Hande Poyraz, ilk olarak Türkçe single çıkarmaya karar verdi. Poyraz’ın daha sonra çıkaracağı İngilizce single’ında Kim Kardashian ile düet yapacağı konusunda da anlaşma imzalandı. Yüz ve vücut hatları da Kim Kardashian’a benzeyen Hande Poyraz, yurt dışındaki kariyerinde ‘Hande Kardashian Poyraz’ adını kullanacak.