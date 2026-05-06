Erol Köse'nin Kızı Dijan Nazlan Köse Babasından Kalan Mirası Reddetti

Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse mirası reddetti! Ünlü yapımcının vefatının ardından kızı, kayıtsız şartsız reddi miras davası açarak mahkemeye başvurdu.

Yayın Tarihi : 06-05-2026 09:00

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen trajik vefatının ardından, kızı Dijan Nazlan Köse’den sürpriz bir hukuki hamle geldi. Köse’nin tek mirasçısı olan kızı, babasından kalan mirası kabul etmediğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Kayıtsız Şartsız Reddi Miras

23 Mart 2026 tarihinde, 61 yaşındayken hayatını kaybeden Erol Köse’nin mirası resmen reddedildi. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Dijan Nazlan Köse, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 'mirasın reddi' davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir."

Telif Haklarını Önceden Devretmişti

Erol Köse, vefatından önceki son üç ayı sağlık sorunları nedeniyle evinde geçirmişti. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Köse’nin hayattayken aldığı önlem oldu. Ünlü yapımcının, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızı Dijan Nazlan Köse’ye devrettiği öğrenildi. Bu durum, reddi miras kararının ardından telif haklarının durumuna dair hukuki bir merak uyandırdı.

Olayın Geçmişi

Müzik dünyasının tanınmış ismi Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve evine kapanan Köse’nin ölümü magazin dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı.

