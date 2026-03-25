Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...

Müzik ve televizyon dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan ünlü yapımcı Erol Köse'nin trajik ölümü, ardında bıraktığı maddi ve manevi yıkımı da gün yüzüne çıkardı. TV8’de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Köse’nin son döneminde büyük bir sefalet içinde olduğunu ve sektörün önemli isimleri tarafından yalnız bırakıldığını iddia etti.

"Ali Ağaoğlu Aidat Borçlarını Sildi"

Mehmet Üstündağ’ın açıklamalarına göre, Ağaoğlu 1453 sitesinde yaşayan Erol Köse, ekonomik darboğaz nedeniyle uzun süre site aidatlarını ödeyemedi. Maddi çıkmaza giren Köse’nin yardımına ise iş insanı Ali Ağaoğlu koştu. Üstündağ, Ağaoğlu’nun ünlü yapımcının biriken tüm borçlarının üzerini çizerek ona sahip çıktığını belirtti. Bu iddia, bir dönemin dev bütçeli prodüksiyonlarına imza atan isminin ne kadar zor bir duruma düştüğünü kanıtlar nitelikteydi.

"Acun Ilıcalı Yardım Etti, Diğerleri Telefonunu Açmadı"

Üstündağ, sanat camiasının vefasızlığına da sert sözlerle değindi. Birçok ünlü ismin kariyerini borçlu olduğu Erol Köse’nin telefonlarına bile bakmadığını söyleyen gazeteci, şunları dile getirdi:

"Acun Ilıcalı bile ona yardım etti ama çoğu insan Erol Köse’nin telefonunu açmıyordu. Bugün ekmek yiyen birçok ünlü, onun sayesinde bu yerlere gelmişti."

Ev Sahibiyle Davalık, Kirasını Ödeyemez Haldeydi

Yayına bağlanan gazeteci İlker Koç ise Köse'nin sadece aidat değil, kira borçları nedeniyle de başının dertte olduğunu açıkladı. Köse’nin son döneminde ev sahibiyle mahkemelik olduğu ve tahliye süreciyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Yaşar İpek ve diğer yakın dostlarının anlatımlarına göre, ünlü yapımcı son 3 aydır evinden dışarı çıkmıyor ve derin bir psikolojik çöküntü yaşıyordu. Vefatından sadece bir hafta önce tüm müzik haklarını kızı Dijan Nazlan’a devretmesi ise yaşadığı zorlukların bir veda hazırlığı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.