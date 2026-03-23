Erol Köse’den Acı Haber: 16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti!

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Maslak Ağaoğlu 1453 Konutları’nda trajik bir olayla gündeme geldi. İddiaya göre Köse, oturduğu binanın 16. katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz netlik kazanmayan bu sarsıcı gelişme, hem magazin dünyasında hem de kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, ünlü yapımcının yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Yaşanan bu üzücü hadisenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçti. Yapılan resmi açıklamada, Erol Köse'nin ölümüyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Başsavcılık, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Yapılacak olan detaylı tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda, olayın kesin nedenine dair ayrıntılı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaza mı İntihar mı Yoksa Cinayet mi?

Şu an için olayın meydana geliş şekliyle ilgili belirsizlik sürüyor. Emniyet güçleri ve savcılık, düşme olayının bir kaza sonucu mu, intihar girişimi mi yoksa bir cinayet vakası mı olduğunu titizlikle inceliyor. Olay yerindeki incelemeler devam ederken, binanın güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri de mercek altına alındı. Erol Köse gibi tanınmış bir ismin bu şekilde vefat etmesi, sosyal medyada ve haber kanallarında geniş bir yankı buldu.