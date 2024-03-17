Erken EMEKLİLİK İle İlgili yeni karar çıktı! Emekli Maaşlarını Alanlar Dikkat!

Erken EMEKLİLİK İle İlgili yeni karar çıktı! Emekli Maaşlarını Alanlar Dikkat!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2024 11:02

Son gelişmelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan yeni formüller, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için umut vadeden fırsatlar sunuyor. İşte, emeklilik sürecini 2 ila 6 yıl arasında kısaltmanın yolları ve detayları:

Doğum Borçlanması Yoluyla Erken Emeklilik

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması, emeklilik tarihini öne çekebilecek önemli bir yöntemdir. Her çocuk için 2 yıl olmak üzere, en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl prim günü kazanılabilir. Bu yöntemle, annelerin emeklilik yaşını ve gereken toplam prim gün sayısını azaltmaları mümkündür.

Askerlik Borçlanması İle Emeklilik

Erkek sigortalılar, askerlik süresini borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir ve emeklilik tarihini öne çekebilirler. Bu borçlanma, özellikle emekliliğe az bir süre kala ve yeterli prim gününe sahip olmayan sigortalılar için faydalıdır.

Malulen Emeklilik

Çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalılar, malulen emeklilik hakkına sahip olurlar. Bu durum, çalışanın herhangi bir yaş sınırı olmaksızın, yeterli prim gününe ulaşmasına gerek kalmadan emekli olabilmesini sağlar.

Doğum Borçlanması Detayları

Kadın sigortalılar, doğum yaptıkları tarihler arasında sigortalı olarak çalışmamış olmaları durumunda bu haktan yararlanabilirler. Doğum borçlanması ile kazanılan prim günleri, emeklilik tarihini öne çekmede kritik bir rol oynar.

Askerlik Borçlanması Detayları

Askerlik süresi, sigortalılık başlangıcından önce veya sigortalı olunan dönem içinde yapılmış olmalıdır. Askerlik borçlanması, özellikle askerlik süresini borçlanarak emeklilik için gereken toplam prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenektir.

Malulen Emeklilik Detayları

Sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün %60 ve üzerinde kaybedildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Malulen emeklilik, çalışanlar için belirli bir yaş sınırı olmaksızın erken emeklilik imkanı sunar ve sağlık durumuna bağlı olarak değerlendirilir.

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