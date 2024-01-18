Erken emekli olacaklar için duyuru var! Erken emeklilik 5 yıl erkene çekildi! Karar meclisten geçti!

Türkiye'nin emeklilik sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği taahhütlerin ardından önemli değişikliklere hazırlanıyor. Son dakika haberlerine göre, yaklaşık 1 milyon vatandaşı etkileyen bu yeni düzenlemeler, emeklilik sisteminde köklü dönüşümlerin habercisi olarak öne çıkıyor. Özellikle bağ-kurlu küçük esnafı ilgilendiren bu değişiklikler, daha az prim ödeyerek erken emeklilik imkanı sunacak gibi görünüyor.

Yapılan son düzenleme, SGK'ya yapılan bir dilekçe ile başvurarak erken emeklilik fırsatı sunuyor. Bu, özellikle bağ-kurlu esnaf için geçerli olup, daha az prim ödeyerek daha erken emeklilik imkanı sağlayacak. Yeni sistem, vatandaşlara primlerini dengeleyerek emeklilik hedeflerine ulaşma olanağı tanıyor.

Emeklilik sistemindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri, Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi olacak. Bu, bağ-kurlu esnaf için önemli bir avantaj sunacak ve prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlara en az 5 yıl erken emeklilik şansı verecek. Prim eşitlemesi, sosyal güvenlik sisteminde adil bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı öne çekilerek, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu vatandaşın en az 5 yıl erken emekli olması bekleniyor. Bu, bağ-kurlular için önemli bir fırsat oluştururken, genel emeklilik sisteminde de yaşanan değişikliklerle birlikte, vatandaşların emeklilik planlarını revize etmelerine olanak tanıyacak.