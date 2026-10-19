Erkan Petekkaya'nın Dizi Sözleşmelerindeki Flaş 'Yüzük' Maddesi Deşifre Oldu!

Ekranların en başarılı ve en çok konuşulan usta oyuncularından Erkan Petekkaya tv100 ekranlarında yayın hayatına başlayan İki Arada programının ilk konuğu olarak samimi açıklamalarda bulundu. Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olan ünlü oyuncu hem oyunculuk kariyerine hem de özel hayatına dair ezber bozan detaylar paylaştı. Yıllardır yer aldığı sayısız projede dikkat çeken ancak kimsenin anlam veremediği parmağındaki o gizemli yüzüğün sırrı sonunda çözüldü. Petekkaya'nın dizi ve film sözleşmelerine dahi özel bir madde olarak eklettiği bu aksesuarın arkasından duygu dolu bir baba-oğul hikayesi çıktı.

Sözleşmeme 'Bunu Çıkarmam' Diye Madde Koyduruyorum!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı Paramparça'nın Cihan Gürpınar'ı ve son olarak Teşkilat dizisinin Ejder'i gibi unutulmaz karakterlere hayat veren Erkan Petekkaya ekranda karakteri, kıyafeti veya imajı ne kadar değişirse değişsin parmağındaki yüzüğün hiç değişmediğini açıkladı. Yüzüğün kendisi için manevi bir kırmızı çizgi olduğunu belirten usta oyuncu çekim şartlarını belirlerken şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

"Hatta bazı sözleşmelerimde 'Bunu çıkarmam' diye madde vardır. Karakter değişiyor kostüm değişiyor ama o yüzük yerinden kıpırdamıyor."

Ünlü oyuncu bu kuralın tek istisnasının ise tarihi ve dönem projeleri olduğunu sadece o tarz yapımlarda mecburiyetten dolayı yüzüğünü çıkardığını dile getirdi.

Yüzüğün Arkasındaki Duygusal Hikaye: Oğlu Cem Cano İçin Yaptırmış!

Usta oyuncu parmağından hiç çıkarmadığı bu özel yüzüğün hikayesini de ilk kez bu kadar net paylaştı. 2004 yılında dünyaya gelen oğlu Cem Cano doğduğu gün özel bir yüzük yaptırdığını belirten Petekkaya "18 yaşına geldiğinde ona vereceğim bizden ona yadigar kalsın" diyerek kendisine bir söz verdiğini aktardı.

Oğlu 18 yaşına bastığında sözünü tutarak ilk yüzüğü oğluna teslim eden oyuncu oğlunun kendi tarzı olmadığı için yüzüğü parmağına takmasa da en değerli yerinde sakladığını belirtti. Petekkaya bugün parmağında taşıdığı ve sözleşmelerine madde olarak koydurduğu yüzüğün ise oğluna ilkini hediye ettiği gün satın aldığı yenisi olduğunu ifade etti.