Kazım Koyuncu'nun Hayatını Konu Alan Kazım: Yarım Kalan Filminin Çekimleri Tamamlandı!

Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri tamamlandı! Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolde olduğu dev yapımın tüm detayları.

Kazım Koyuncu'nun Hayatını Konu Alan Kazım: Yarım Kalan Filminin Çekimleri Tamamlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 14:13

Karadeniz'in dumanlı dağlarından yükselen tulum sesini rock'n roll'un asi ve özgür ruhuyla harmanlayan merhum müzisyen Kazım Koyuncu'nun ilham veren yaşamı beyazperdeye taşınıyor. Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper'in oturduğu merakla beklenen Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri başarıyla tamamlandı. Karadeniz müziğine ve Türk rock tarihine damga vuran efsanevi sanatçının mücadelesini ve mirasını beyazperdeye taşıyan sinema filmi sinemaseverlerde büyük bir heyecan yarattı.

Başrolde Cem Yiğit Üzümoğlu Var! Yıldızlar Geçidi Kadro

Filmin başrolünde Kazım Koyuncu'ya hayat veren başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. Genç oyuncunun yanı sıra filmin güçlü oyuncu kadrosunda Türk sinema ve dizi dünyasının usta ve popüler isimleri buluştu: Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir.

Tutku, Dostluk Ve Umut Dolu Bir Hikaye

Film Kazım Koyuncu'nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 90'ların politik gençlik hareketlerine ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe'nin kuruluşundan Gülbeyaz dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaşta aramızdan ayrılmasına uzanan yaşamından ilham alıyor. Kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen Kazım'ın hikayesi Hopa yaylalarından Cihangir'deki içsel arayışlara coşkulu konser sahnelerinden unutulmaz "İşte Gidiyorum" şarkısına uzanan tutku, dostluk ve umut dolu bir sinema deneyimine dönüşüyor.

8 Haftalık Çekim Ve 2 Bin Metre Rakımda Dev Prodüksiyon!

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından sekiz hafta süren çekimler İstanbul, Artvin'in Hopai Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümü ise 2 bin metrenin üzerindeki büyüleyici atmosferiyle Gito Yaylası'nda tamamlandı.

Son yılların en büyük prodüksiyonlu işlerinden biri olan filmde 130 kişilik dev bir ekip görev aldı. Yöre halkının büyük desteğiyle sürdürülen çekimlerde konser sahneleri gerçek konser coşkusunu aratmayacak görkemli anlara sahne oldu. Dönemin ruhunu yansıtacak olan Kazım: Yarım Kalan çok yakında sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

 

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