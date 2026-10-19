Kıvanç Tatlıtuğ'un Göbekli Hali Sosyal Medyayı Salladı: Gerçek Mi, Protez Mi?

Türk sinema ve televizyon dünyasının en karizmatik ve fit oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ son rolüyle izleyenleri adeta şoke etti! Yılmaz Erdoğan'ın efsaneleşen yapımı Organize İşler serisinin 8 bölümlük Netflix dizisi olarak izleyiciyle buluşan yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi 16 Ekim'deki yayın tarihiyle birlikte büyük ses getirdi. Yapımda unutulmaz karakteri Sarı Saruhan (Saruhan Zincir) rolüne yeniden hayat veren yakışıklı oyuncu bu kez alıştığımız kaslı ve fit görüntüsünün epey dışında koca bir göbekle kamera karşısına geçti. Kıvanç Tatlıtuğ'un göbekli hali sosyal medyada kısa sürede viral olurken hayranlarının aklına tek bir soru takıldı: Kıvanç Tatlıtuğ rolü için gerçekten kilo mu aldı, yoksa bu görüntü bir protez mucizesi mi? G

Behlül ve Kuzey'den Göbekli 'Sarı Saruhan'a Transformatif Değişim!

İlk olarak 2019 yapımı Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde kumarhane işletmecisi, kendine has jargonları ve raconlarıyla hafızalara kazınan Sarı Saruhan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuk sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i ve Aile dizisinin Aslan'ı olarak görmeye alıştığımız fit ve karizmatik oyuncu yeni dizide koyu renk saçları, bıyığı, kirli sakalı ve dikkat çekici göbeğiyle tanınmakta güçlük çekilen bir imaja büründü.

İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan ve gizemli bir hazine haritasının peşine düşen ekipte yeniden boy gösteren Tatlıtuğ'un rolü uğruna fiziğinden ödün vermesi izleyicilerden tam not aldı.

Kilo Mu Aldı Protez Mi? Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Sosyal medyada bir tarafta teknede sergilediği karın kaslı fotoğrafları diğer tarafta ise dizideki göbekli hali yan yana getirilen başarılı oyuncu için esprili paylaşımlar yapıldı. Ünlü oyuncunun bu görünümü için henüz kendisinden veya yapım ekibinden resmi ve doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

Sanatçının rol için özel olarak kilo mu aldığı yoksa profesyonel makyaj ve özel görsel efekt/protez teknikleri mi kullanıldığı gizemini koruyor. Ancak ihtimaller ne olursa olsun Tatlıtuğ'un her karakterde tanınmaz halde yeni bir kimliğe bürünme yeteneği bir kez daha takdir topladı.

Dev Kadro Netflix Ekranlarında Buluştu

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu Organize İşler: Karun Hazinesi Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu gibi dev isimleri bir araya getirerek izleyicilere seyir zevki yüksek bir macera sunuyor.