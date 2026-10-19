Gupi ve Gülmeyen Kral'a Festival Gibi Gala: Gupse Özay'ın Yeni Filmi İçin Geri Sayım Başladı!

Türk sinemasının üretken ve başarılı ismi Gupse Özay'ın çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Arkın Aktaç'ın oturduğu merakla beklenen animasyon filmi Gupi ve Gülmeyen Kral için görkemli bir gala gerçekleştirildi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen galaya sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim çocuklarıyla birlikte akın etti. Hiçbir yapay zeka kullanılmadan hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olma özelliğini taşıyan yapım vizyon öncesinde davetlilerden tam not aldı.

Ünlü İsimler Çocuklarıyla Galada Buluştu

Fuayede kurulan renkli eğlence alanları sayesinde minik misafirlerin festival atmosferi yaşadığı gecede Amine Gülşe Özil, Aslı Orcan Dikinciler, Aslıhan Doğan Turan, Barış Arduç, Erdil Yaşaroğlu, Gizem Karaca, Hande Soral Demirci, Sarp Apak, Selin Ciğerci, Sinem ve Sarp Akkaya ile Zehra Yılmaz gibi pek çok tanınmış sima yer aldı. Hayatında ilk defa sinemada film izleme heyecanını tadan çocukların neşesi geceye ayrı bir renk kattı.

Günün anlamına uygun ponpon detaylı şık kostümüyle kırmızı halıda kameraların karşısına geçen Gupse Özay "Gördüğünüz gibi içimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım" sözleriyle heyecanını paylaştı. Filmin sadece çocuklara değil o dönemin samimi komşuluk ilişkilerini ve sıcak insanî bağlarını özleyen yetişkinlere de hitap ettiğini belirten başarılı senarist ve oyuncu "Tanımadığım insanlarla aynı duyguları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Gupi'de de bunu hedefledik" dedi.

Barış Arduç ve Can Bonomo Sürprizi!

Film gösterimi öncesinde yönetmen Arkın Aktaç ve seslendirme kadrosuyla birlikte sahneye çıkan Gupse Özay davetlilere büyük bir sürpriz yaparak kadroya dahil olan yeni isimleri açıkladı. Filmde Rockçı karakterine sesiyle hayat veren ve aynı zamanda Gülesim Yok adlı şarkıyı seslendiren Barış Arduç ile Uşak karakterini seslendiren ünlü müzisyen Can Bonomo projeye sesleriyle renk katan isimler oldu.

Gupi ve Arkadaşlarının Macera Dolu Yolculuğu Başlıyor

Yaşadıkları apartmandaki boş daireye girmeleriyle kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Gupi ve arkadaşlarının hikâyesini anlatan film bir dolabın içinden geçerek karanlık ve mutsuz bir krallığa ulaşan kahramanların o dünyaya yeniden mutluluk getirebilmek için çıktığı macera dolu yolculuğu beyazperdeye taşıyor. Yapımcılığını Gupi Animasyon Film'in üstlendiği Gupi ve Gülmeyen Kral 23 Ekim'de tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.





Galadan Görüntüler: