Daha 17'de Yürekleri Ağza Getiren Yüzleşme: "Asıl Hedef Senmişsin!"

Kanal D ekranlarının Pazar akşamlarına damga vuran, Pastel Film imzalı sevilen dizisi Daha 17 sürprizlerle dolu son bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizide haftalardır merakla beklenen büyük sır nihayet çözüldü. Nezarethanede Uğur ile karşı karşıya gelen Aras karanlık gecenin perde arkasını öğrenerek Teoman'ın katil olmadığını kesinleştirdi. Ancak rahat bir nefes almaya fırsat bulamadan asıl hedefin kendisi olduğu gerçeğiyle sarsılan Aras için işler daha da karmaşık bir hal aldı.

Uğur Nezarethanede Her Şeyi İtiraf Etti!

Daha 17'nin gerilimi yüksek son bölümünde Aras, Serhat'ın öldüğü geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak için sınırları zorladı. Uğur'un gözaltına alınmasını fırsat bilen Aras kendini nezarethaneye attırarak beklenen yüzleşmeyi gerçekleştirdi.

Köşeye sıkışan Uğur o gece yaşananları tek tek itiraf ettii Karanlıkta Teoman'ı Aras sanarak uyuşturduğunu ve suç delili olan şişeyi onun sol eline tutuşturduğunu kabul etti. Kardeşinin masum olduğunu öğrenip rahatlayan Aras cinayetin doğrudan kendi üzerine yıkılmak istendiğini fark edince yepyeni şüphelerle baş başa kaldı.

Teoman'dan Şok İtiraf Ve Leyla'nın Hafızasındaki Gizem!

Nefes kesen bölümde sırlar bununla da sınırlı kalmadı. Serhat'ın cesedinin bulunduğunu televizyon haberlerinde gören Teoman yaşadığı vicdan azabına dayanamayarak Deniz'e "Serhat'ı ben öldürdüm!" itirafında bulundu.

Diğer yandan Leyla cephesinde de gizemli gelişmeler yaşandı. Çamaşır suyu kokusuyla tetiklenen hafızasında geçmişe giden Leyla çocukken anne ve babasının kendisini emanet ettiği gizemli kadının yüzünü hatırladı. Baş döndüren olay örgüsüyle Daha 17 Pazar akşamı hem ekran başında hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başardı.