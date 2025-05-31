Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl 15 Yıl Sonra Aynı Filmde!

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazınan Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, 15 yıl aradan sonra aynı projede yeniden buluşuyor. İkilinin başrolleri paylaşacağı film “Al Beni Baba”, hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Efsane İkili “Al Beni Baba” Filminde Yeniden Buluşuyor

2000’li yılların unutulmaz dizisi “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile büyük beğeni toplayan Petekkaya ve Bingöl, bu kez sinema perdesinde seyirci karşısına çıkacak. Kemalhan Balçık’ın sahibi olduğu KEM Yapım tarafından hayata geçirilen film, duygusal ve çarpıcı hikâyesiyle merak uyandırıyor.

Senaryo Petekkaya’dan Tam Not Aldı

Senaryosunu Sinem ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı film, daha şimdiden büyük ilgi gördü. Projenin senaryosunu çok beğenen Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son yıllarda okuduğum en iyi senaryo. ‘Al Beni Baba’ müthiş bir film olacak. Ve nihayet sevgili Ayça Bingöl’le tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı, uğurlu, bol başarılı olsun” ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan Nazlı Rolünde

Filmde, Petekkaya ve Bingöl’ün kızına hayat verecek olan Ayça Ayşin Turan, “Nazlı” karakteriyle seyirciyle buluşacak. Genç bir Alman gence âşık olan Nazlı’nın, terör örgütünün eline düşmesi ve ardından yaşanan dramatik kurtarılma süreci etkileyici bir şekilde işlenecek.

Yönetmen Koltuğunda Ahmet Topuz

Duygusal yönü güçlü olan “Al Beni Baba” filmini deneyimli yönetmen Ahmet Topuz yönetecek. Film, aşk, aile ve kurtuluş temalarını bir arada işlerken, yıllar sonra aynı projede yer alan Petekkaya ve Bingöl’ün performansları şimdiden büyük bir merak konusu.