Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl 15 Yıl Sonra Aynı Filmde!

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, 15 yıl sonra “Al Beni Baba” filminde yeniden buluşuyor. Duygusal film yakında beyazperdede olacak!

Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl 15 Yıl Sonra Aynı Filmde!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-05-2025 19:53

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazınan Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl, 15 yıl aradan sonra aynı projede yeniden buluşuyor. İkilinin başrolleri paylaşacağı film “Al Beni Baba”, hem senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Efsane İkili “Al Beni Baba” Filminde Yeniden Buluşuyor

2000’li yılların unutulmaz dizisi “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile büyük beğeni toplayan Petekkaya ve Bingöl, bu kez sinema perdesinde seyirci karşısına çıkacak. Kemalhan Balçık’ın sahibi olduğu KEM Yapım tarafından hayata geçirilen film, duygusal ve çarpıcı hikâyesiyle merak uyandırıyor.

Senaryo Petekkaya’dan Tam Not Aldı

Senaryosunu Sinem ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı film, daha şimdiden büyük ilgi gördü. Projenin senaryosunu çok beğenen Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son yıllarda okuduğum en iyi senaryo. ‘Al Beni Baba’ müthiş bir film olacak. Ve nihayet sevgili Ayça Bingöl’le tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı, uğurlu, bol başarılı olsun” ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan Nazlı Rolünde

Filmde, Petekkaya ve Bingöl’ün kızına hayat verecek olan Ayça Ayşin Turan, “Nazlı” karakteriyle seyirciyle buluşacak. Genç bir Alman gence âşık olan Nazlı’nın, terör örgütünün eline düşmesi ve ardından yaşanan dramatik kurtarılma süreci etkileyici bir şekilde işlenecek.

Yönetmen Koltuğunda Ahmet Topuz

Duygusal yönü güçlü olan “Al Beni Baba” filmini deneyimli yönetmen Ahmet Topuz yönetecek. Film, aşk, aile ve kurtuluş temalarını bir arada işlerken, yıllar sonra aynı projede yer alan Petekkaya ve Bingöl’ün performansları şimdiden büyük bir merak konusu.

Benzer Haberler
“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu “Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu
“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu “Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu
Otuz yıllık dostluk  şarkıya döküldü…  Otuz yıllık dostluk  şarkıya döküldü… 
Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir Yeni Filmde Buluştu Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir Yeni Filmde Buluştu
Süperstar Ajda Pekkan’dan Adana'da Müzik Ziyafeti Süperstar Ajda Pekkan’dan Adana'da Müzik Ziyafeti
Deniz Seki, Batum'da fırtına gibi esti Deniz Seki, Batum'da fırtına gibi esti
ÇOK OKUNANLAR
İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti
  • 26-05-2025 14:35

İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti: Türk Müziği Bir Efsaneyi Kaybetti

Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu
  • 29-05-2025 17:55

Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi
  • 28-05-2025 11:50

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle
  • 27-05-2025 11:33

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle

Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!
  • 28-05-2025 16:17

Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!