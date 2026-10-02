Erhan Çelik'in Eşinin Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı!

Türk magazin ve haber dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan ünlü haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik'in ağustos ayında İzmir'de ani ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi magazin kulislerinde ve kamuoyunda büyük bir şok yaratmıştı. Ölümünün ardından ardında pek çok soru işareti bırakan olayla ilgili yürütülen adli soruşturmada, davanın seyrini tamamen değiştirecek çok önemli yeni gelişmeler yaşandı. Savcılığın yürüttüğü titiz tahkikat sonucunda, doktorun ölümüne neden olduğu öne sürülen anestezi maddesini temin ettikleri iddia edilen beş şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ölüm Nedeni Kalp Krizi Değil Propofol Zehirlenmesi Çıktı

Ağustos ayında İzmir'de yaşamını yitiren başarılı doktor Özlem Gültekin Çelik'in vefat haber ilk duyurulduğunda talihsiz kadının geçirdiği ani bir kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumduğu kamuoyuna yansımıştı. Ancak olayın ardındaki şüphelerin giderilmesi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan adli tıp incelemeleri, olayın bambaşka bir boyutta olduğunu ortaya koydu.

Eylül ayı başında tamamlanarak dosyaya giren Adli Tıp Kurumu otopsi raporu, magazin ve tıp dünyasında bomba etkisi yarattı. Yapılan kapsamlı toksikolojik incelemeler neticesinde Dr. Özlem Gültekin Çelik'in kanında yüksek miktarda propofol adlı güçlü anestezi maddesi tespit edildi. Başlangıçta kalp krizi olarak bilinen ölümün, aslında anestezide kullanılan bu maddenin yol açtığı zehirlenme sonucunda gerçekleştiği resmi raporlarla kesinleşti.

Erhan Çelik'in Suç Duyurusu Soruşturmanın Yönünü Değiştirdi

Eşinin trajik ölümüyle büyük bir sarsıntı yaşayan haber spikeri Erhan Çelik olayla ilgili hukuki mücadele başlatarak adaletin yerini bulması için kolları sıvamıştı. Boşanma aşamasındaki eşine söz konusu anestezi ilaçlarını temin ettiğini ve kullanımına yardımcı olduğunu öne sürdüğü kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Çelik elindeki tüm bilgi, belge ve dijital verileri savcılık makamlarıyla paylaştığını kamuoyuna duyurmuştu. Ünlü spikerin bu hamlesi, soruşturmanın derinleştirilmesinde ve gizli kalan detayların gün yüzüne çıkmasında kritik bir rol oynadı.

Gizli Tanık Beyanları ve Dijital İncelemeler Sonucu 5 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturma dosyasında, elde edilen yeni deliller doğrultusunda düğmeye basıldı. Dosyadaki gizli tanık beyanları ve şüphelilerin cep telefonlarında yapılan kapsamlı dijital incelemeler sonucunda olay günü Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik'e ölümüne yol açan yasaklı ve kontrollü maddeyi temin ettiği iddia edilen şahısların kimlikleri tek tek tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimatlar doğrultusunda harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. isimli beş şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Türkiye'nin günlerce konuştuğu bu gizemli ölüm olayının ardındaki tüm karanlık noktaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.