Yılmaz Erdoğan Kendisine Hakaret Eden Kişiyi Affetmedi

Yılmaz Erdoğan sosyal medya üzerinden kişisel haklarına saldırıda bulunan bir şahsa karşı başlattığı adli süreci yeni bir aşamaya taşıdı. Dijital platformlarda sanatçıları hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara karşı tavrını net biçimde koruyan ünlü yönetmen avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay Manisa ilinde ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa A.’nın 21 Ağustos 2023'te Facebook platformu üzerinden yaptığı yorumla başladı. Şüpheli şahıs Erdoğan’ı doğrudan hedef alarak ağır ifadeler ve küfür içeren bir mesaj yayınladı.

Ceza Mahkemesinden Adli Para Cezası

Yılmaz Erdoğan’ın vekilleri aracılığıyla sunduğu suç duyurusu üzerine savcılık, şüpheli hakkında "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından görülen ceza davasında mahkeme heyeti dosyaya giren dijital delilleri ve paylaşımları detaylı şekilde inceledi. Yargılama sonucunda mahkeme Mustafa A.’nın eyleminin hakaret suçunu teşkil ettiğini belirterek sanığı 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum etti. Yargıç, yasal koşulların oluştuğu gerekçesiyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) yönünde karar verdi. Böylece sanığın sarf ettiği ifadeler ceza mahkemesi kararıyla resmen suç olarak tescillendi.

40 Bin Liralık Talep

Ceza yargılamasının kesinleşmesinin ardından ünlü sanatçı manevi haklarının telafisi amacıyla bu kez Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Kişilik haklarına doğrudan saldırıda bulunulduğunu belirten Erdoğan, Mustafa A. aleyhine 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde kamuoyunun tanıdığı figürlerin eleştiriye açık olmakla birlikte küfür, hakaret ve itibar zedeleyici ithamları kabullenmek zorunda olmadığı aktarıldı. Sanatçı cephesi sanal ortamda üretilen bu tür saldırgan söylemlerin yaptırımsız kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Tarafların sunacağı beyanlar ve kesinleşen ceza kararı doğrultusunda hukuk mahkemesindeki tazminat davası önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.