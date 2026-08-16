Eren Kaşıkçı’nın Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı. İlk değerlendirmede kalp krizi ihtimali öne çıkarken gözler nihai raporda.

Eren Kaşıkçı’nın Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 11:50

MasterChef Türkiye’nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 29 Temmuz’da Sarıyer’deki evinde hayatını kaybeden ünlü şefin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk incelemeler tamamlandı.

Hazırlanan ön otopsi raporunda Kaşıkçı’nın ölümünün kalp krizi kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Ancak kesin neden için nihai raporun hazırlanması bekleniyor.

İlk Bulgular Ortaya Çıktı

Eren Kaşıkçı’nın ölümünü daha da şaşırtıcı hale getiren detaylardan biri bilinen ciddi bir kronik rahatsızlığının bulunmamasıydı. Ön otopsi kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerde hayatını doğrudan tehdit edecek bilinen bir sağlık sorunu tespit edilmedi.

Uzmanların elde ettiği ilk bulgular ise ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğine işaret etti. Yine de bu değerlendirme şu aşamada kesinleşmiş bir sonuç olarak kabul edilmiyor.

Yaklaşık 15 Saat Önce Hayatını Kaybetmiş

Kaşıkçı’nın ölümünün ardından ortaya çıkan bir başka detay da hayatını ne zaman kaybettiğiyle ilgili oldu. Ünlü şeften uzun süre haber alamayan ortağı durumdan şüphelenerek Sarıyer’deki eve gitti. İhbar üzerine ekiplerin eve gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde ceset üzerindeki değişimler ve organların durumu da değerlendirildi. İlk bulgulara göre Kaşıkçı’nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözler Nihai Raporda

Şimdi herkes Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı nihai rapora çevrilmiş durumda. Çünkü Eren Kaşıkçı’nın kesin ölüm nedeni bu raporun tamamlanmasının ardından netleşecek.

Soruşturma ve hukuki süreç devam ederken ünlü şefin ani ölümü sevenlerini ve MasterChef izleyicilerini derinden üzmeye devam ediyor. Ön otopsi raporundaki ilk değerlendirme kalp krizini işaret etse de kesin sonuç için nihai rapor beklenecek.

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