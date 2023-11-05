Advert

Erdoğan'ın Açıklamaları Piyasaları Hareketlendirdi: Borsada Gözde Şirketler

Erdoğan'ın elektrikli otomobil ve batarya üretimi konusundaki destekleyici ifadeleri sonrasında yatırımcıların dikkatini çeken hisseler, borsada yükselişe geçti. Bu haberimizde, piyasaların yeni gözdesi olan ve yatırımcıların radarına giren şirketlerin detaylarına yer veriyoruz.

Erdoğan'ın Açıklamaları Piyasaları Hareketlendirdi: Borsada Gözde Şirketler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 21:05

 

Erdoğan'ın elektrikli otomobil ve batarya üretimi konusundaki destekleyici ifadeleri sonrasında yatırımcıların dikkatini çeken hisseler, borsada yükselişe geçti. Bu haberimizde, piyasaların yeni gözdesi olan ve yatırımcıların radarına giren şirketlerin detaylarına yer veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi elektrikli otomobillerin ve bataryaların üretim merkezi olarak konumlandırma hedefini açıklaması, yerli otomobil TOGG'a olan ilgiyi katladı ve yatırımcıların gözlerini ilgili şirketlere çevirdi.

Türk Otomobil Sektörü Elektrikleniyor

Montaj sanayindeki güçlü konumunu elektrikli otomobil devrimiyle taçlandıran Türkiye, otomotiv sanayinde kullanılan parça ve materyallerin yerli üretimine hız verdi. Böylece borsada listelenen firmalar, yeni bir dönüşümün kapısını araladı.

Erdoğan'ın Elektrikli Araç Hamlesi Piyasayı Hareketlendirdi

Ekim ayında 8 milyon bireysel yatırımcıya ulaşarak zirveye oynayan Borsa İstanbul'da, Erdoğan'ın stratejik açıklamaları piyasada volatilite yaratma potansiyeline sahip.

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ve Elektrikli Gelecek Vizyonu

İstihdam ve üretim gücünü artıran Ford Otosan'ın Yeniköy Fabrikası'nın açılışı, hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Erdoğan bu tesisin, ülkenin otomotiv sektöründeki iddiasını perçinleyeceğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı'nın enerji sektörüne yönelik umut verici açıklamaları sonrası, yatırımcılar piyasada potansiyel yükseliş bekledikleri şirketleri değerlendirmeye aldı.

Erdoğan'ın destekleyici açıklamaları sonrasında, elektrikli otomobil ve batarya üretimi alanında öne çıkan şirket hisseleri, yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Yükselişi Muhtemel Hisseler

Bu sektörlerde faaliyet gösteren ve piyasada değer kazanması beklenen şirketlerin hisseleri şöyle sıralanıyor:

  • Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
  • Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
  • YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)
  • CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
  • Zorlu Enerji (ZOREN)
Benzer Haberler
Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı
15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti 15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti
Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih... Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih...
18-60 yaş arası başvurana para yağacak; PTT'ye TC kimlik kartınızla gidin paranızı anında alın! 18-60 yaş arası başvurana para yağacak; PTT'ye TC kimlik kartınızla gidin paranızı anında alın!
Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi
Kasım ayı müjdesi o bankadan geldi: 10.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans Kasım ayı müjdesi o bankadan geldi: 10.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi