Erdoğan Talimatı Verdi! Tarım Kredi Market Dev İndiriminde Bunu da Yaptı

Tarım Kredi Market indirimleri hafta hafta merakla araştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatif iken Erdoğan'ın talimatı ile kar amacı gütmeden marketler zincirini oluşturan Tarım Kredi Market tarladan halka ve üretimden halka mantığıyla hareket ediyor. Öyle ki zaten indirimli olan fiyatlarına bir de kampanya ekleyen Tarım Kredi Market indirimli ürünleri merakla araştırılıyor. Hayat şartlarının olumsuzluğunun devam ettiği günümüzde Tarım Kredi Market yine yaptı yapacağını dedirten indirimleri ile geliyor. Resmi sosyal medya hesabından yayınlanan indirim broşürüne göre kuru bakliyattan, deterjana, tuvalet kağıdından çay ve şekere kadar neredeyse her kategoride indirimi sunan Tarım Kredi Market indirimleri sadece stoklarla sınırlı olacak.

Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi her ayın belli günlerinde yayınlanmaktayken, yeni başlayan kampanya 5 Ekim'e kadar sürecek. Eylül ayı Tarım Kredi Market indirimleri 20 Eylül itibarıyla başlamış bulunup 5 Ekim'e kadar devam edeceğim açıklandı. Salam sosis ve sucukta dev indirime giden Market peynir kuru bakliyat kağıt havlu ve tuvalet kağıdında da yapılmayanı yaptı dedirtecek fiyatları ile karşımıza çıkmış bulunmakta. Her hafta belli kalem sayısında indirim sunan Tarım Kredi Market 20 Eylül'de başlayan indirim kampanyasında 50 üründe dev indirimi tanıttı. Tek Tek listelenen 5 Ekim'e kadar geçerli olan indirimli ürünler listesi şu şekilde

- Dana eti salam 49,90 TL

-Dana eti sucuk 117,90 TL

-Dana eti sosis 44,90 TL

-Eti Portakallı bisküvi 18,90 TL

-Çay 94,90 TL

-Bergamot Aromalı çay 44,90 TL

-Türk kahvesi 19,40 TL

-Kızılay Doğal Maden suyu 19,90 TL

-Gemlik yağlı sele salamura siyah zeytin 76,00 TL

-Tarsüt yöresel peynir 49,90 TL

-Tarsüt Tost Peyniri 59,90 TL

-Beyaz peynir 104,90 TL

-Doğal yoğurt 39,50 TL

-Tereyağ 192,50 TL

-Sızma Zeytinyağı 160,00 TL

-Domates salçası 34,25 TL

-Kırmızı mercimek 22,25 TL

-Nohut 30,90 TL

-Osmancık pirinç 35,75 TL

-Süt 19,50 TL

-Dev kağıt havlu 23,90 TL

-Tuvalet kağıdı 99,90 TL

-Çamaşır yumuşatıcısı 59,90 TL

-Clear şampuan 85,90 TL

-Sleepy çocuk bezi 114,90 TL