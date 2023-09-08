Erdoğan Talimatı Verdi! Tarım Kredi İndirimin Dibine Vurdu

Kar amacı gütmeyen market Tarım Kredi Kooperatif Market, 7'den 77'ye her kesme özel indirimlerini duyuruyor. Şimdi de Tarım Kredi market indirimleri öğrencileri hedef almış gibi gözüküyor. Ay içerisinde belirli günleri indirim günü ilan eden Tarım Kredi Market, yine yaptı yapacağını dedirten indirimleri ile vatandaşın cebini rahatlatıyor. İlk kooperatif olarak üreticden halka satışı ile kar amacı gütmeden yoluna devam eden Tarım Kredi Kooperatif market olma yolunda da ilk adımı attı. Öyle ki okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrencinin yükünü hafifletecek indirimini devreye soktu. İşte öğrenci ihtiyaçlarına yönelik Tarım Kredi Market indirimli ürünleri.

Tarım Kredi Market Haydi çocuklar okula kampanyası ile birlikte okulların açılmasına sayılı günler kala yeni indirimlerini duyurdu. Öğrenci ve velilerin kara kara düşündüğü okul malzemeleri pahalılığı karşısında büyük indirimi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market indirimleri 17 Eylül'e kadar geçerli olacak. Okul çantaları, kırtasiye malzemeleri, beslenme çantaları gibi bir öğrencinin bütün ihtiyaçlarını çok cazip fiyata sunan Tarım Kredi Market Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Kar amacı gütmeden vatandaşa olan desteğine devam ettiriyor. T

Tarım Kredi Market Eylül ayı indirimleri merakla araştırılıyor

Okul ihtiyaçlarının yanı sıra öğrencinin beslenme çantasında Olabilecek olan tüm Beslenme Ürünleri ile birlikte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi öğrencilerin ve velilerin bütçesine artı katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda meyve suyu peynir süt bisküvi çikolata gibi ürünler %50'ye varan indirimler ile vatandaşın karşısına çıkıyor. Erdoğan'ın da desteklediği kampanya Eylül ayının 2. haftasının bitmesi ile son bulacağı açıklanmış bulunuyor. Tarım Kredi Market 1 17 Eylül tarihleri arasında her kesimden bireyi mutlu edecek cazip fiyatlarla ürünlerini sunmuş bulunuyor. İşte Tarım Kredi Market 1-17 Eylül indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Market'te en dikkat çeken ürünler 12 Adet Labne Peynir 44.95 TL, 1000 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 149.90 TL, Yarım Yağlı 2000 G Yoğurt 44.90 TL, 950 Gram Süzme Çiçek Balı 104.90 TL, Salamura Yeşil Zeytin 76.90 TL, Organik Yumurta 39.50 TL, 2 Katlı 6 Rulo Kağıt Havlu 46.90 TL, İlk Hasat Siyah Çay 96,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

TARIM KREDİ 1-17 EYLÜL İNDİRİMLERİ

Sade 200 Ml Süt 6.00 TL

12 Adet Krem Peynir 44.95 TL

200 Gram Labne Peynir 22.50 TL

1000 G Kültürlü Beyaz Peynir 104.90 TL

900 G Süzme Peynir 99.90 TL

Yarım Yağlı 2000 G Yoğurt 44.90 TL

Yarım Yağlı Süt 18.50 TL

Çilek-Muz-Kakaolu Süt 6.50 TL

1000 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 149.90 TL

Taze Kaşar Peyniri 75.90 TL

Dilimli Tost Peyniri 16.50 TL

200 ML Ayran 3.70 TL

1000 G Salamura Siyah Zeytin 63.90 TL

Salamura Yeşil Zeytin 76.90 TL