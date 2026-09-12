Aleyna Tilki Aradığı Arkadaşı Bulduğunu Duyurdu

Yaklaşan İstanbul konserleri öncesinde yoğun bir prova kampına giren pop şarkıcısı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından duyurduğu arkadaş arayışını sonlandırdı. Hazırlık sürecinde kendisine eşlik edecek bir yol arkadaşı aradığını belirten genç şarkıcı dijital ağlar üzerinden sıraladığı sıra dışı kriterlerle magazin gündemine oturmuştu. Takipçilerinden gelen yoğun başvuru yağmurunun ardından ünlü isim aradığı kriterlere sahip kişiyi seçtiğini duyurarak süreci resmen tamamladı.

Sıra Dışı Kriterler Sosyal Medyada Yankı Buldu

Genç şarkıcı konser kampında yalnız kalmamak adına yayımladığı ilanda alışılmışın oldukça dışında beklentiler sıralamıştı. Listesinde adayların öncelikle güçlü bir mizah anlayışına sahip olmasını ve çok komik davranmasını şart koşan şarkıcı empati yeteneğini de temel koşullar arasına ekledi. Doğayla güçlü bir bağ kurabilen, açık havada uzun yürüyüşleri seven ve kendisiyle zihinsel yarış içerisine girmeyecek bir karaktere ihtiyaç duyduğunu belirten Tilki en dikkat çekici talebini ise zeka düzeyi üzerinden dile getirdi. İlana başvuracak kişinin üstün zekalı olmasını, özgürlük tutkusu taşımasını ve kendi karanlık tarafıyla barışık yaşamasını isteyen sanatçı bu paylaşımlarıyla sosyal platformlarda geniş bir tartışma başlattı.

Takipçilerine Teşekkür Ederek Arayışı Noktaladı

Kişisel hesabından paylaştığı yeni bir mesajla sürecin bittiğini duyuran Aleyna Tilki kriterlerini karşılayan adaya ulaştığını açıkladı. Gelen mesajların çokluğuna ve takipçilerinin ilgisine dikkat çeken genç popçu, "Evet yeni arkadaşımı buldum. Birçok kişi iyi arkadaşlıklar hak ediyor gerçekten. Yazan herkese samimiyetle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Seçtiği kişinin kimliği ya da özellikleri hakkında detay vermekten kaçınan ünlü şarkıcı kamp sürecine bu yeni dostuyla devam edeceğini bildirdi. Tilki'nin bu duyurusu kısa süre içinde binlerce beğeni ve çok sayıda destek mesajı aldı.

Konser Provaları Hız Kesmeden Sürüyor

Şarkıcı kamp ortamında sürdürdüğü vokal egzersizlerine ve sahne koreografisi çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. İstanbul'da vereceği büyük konserler öncesinde kondisyon depolayan ünlü sanatçı bulduğu yol arkadaşı sayesinde moral toplayarak çalışmalarına odaklanıyor. Müzik kariyerindeki yoğun üretim sürecini sahneye taşımaya hazırlanan pop yıldızı provalardan arta kalan serbest zamanları doğa yürüyüşleriyle değerlendirmeyi planlıyor. Tilki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yeni sahne şovlarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak.