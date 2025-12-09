Erdal Beşikçioğlu’nun Kızı Derin Beşikçioğlu Güzelliğiyle Büyüledi: "Torpilli Değilim"

Fenomen yapım Behzat Ç.'deki karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, katıldığı film galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar veren Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle tam not aldı.

Yeni Dizisiyle Ekrana Hazırlanıyor

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Derin Beşikçioğlu, yakında Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in rol aldığı "Bize Bi’şey Olmaz" dizisi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Babası Sayesinde Oynuyor Demeleri Beni Korkutuyor"

Sektörde kendi çabasıyla var olmak istediğini sıkça dile getiren Derin Beşikçioğlu, "torpilli" denilmesinden duyduğu rahatsızlığı daha önce şöyle ifade etmişti:

"İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor."

Genç oyuncunun bu çıkışı, kendi kariyerini inşa etme azmini gösterirken, dün akşamki galadaki şık görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.