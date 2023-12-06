Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Behzat Ç. dizisi, yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi edinmişti ve yıllar sonra "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi" adıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 5 Aralık'ta başlayacak olan dizi, başrolde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ve usta oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'nun Melike karakteriyle yer aldığı bir proje olarak dikkat çekiyor.

Baba-kızın birlikte rol aldıkları dizinin tanıtım etkinliğinde, ikili eğlenceli anlar yaşadı. Ankara havası eşliğinde gerçekleşen bu keyifli anlar, sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.