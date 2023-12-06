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Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi dizisi, seyircisiyle buluşma heyecanını yaşarken, dizinin galasında oyuncular keyifli anlar geçirdi. Erdal Beşikçioğlu, dizinin başrolünde yer aldığı kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte Ankara havası çalarak eğlenceli bir performans sergiledi. Bu anlar, galaya katılanların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2023 11:02

Behzat Ç. dizisi, yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi edinmişti ve yıllar sonra "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi" adıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 5 Aralık'ta başlayacak olan dizi, başrolde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ve usta oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'nun Melike karakteriyle yer aldığı bir proje olarak dikkat çekiyor.

Baba-kızın birlikte rol aldıkları dizinin tanıtım etkinliğinde, ikili eğlenceli anlar yaşadı. Ankara havası eşliğinde gerçekleşen bu keyifli anlar, sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Haberin Videosu : Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek attı! O anlar sosyal medyada gündem oldu