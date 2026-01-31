Erçel Ailesinde Ev Turu Kavgası! Caner Yıldırım’dan Eşini Eleştirenlere "Yanık Kremi" Göndermesi.

Gamze Erçel'in ev turu videosu neden eleştirildi? Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel'in diksiyonuna laf edenlere nasıl bir yanıt verdi? Yanık kremi paylaşımıyla gündem olan Caner Yıldırım'ın sert açıklamaları haberimizde...

Yayın Tarihi : 31-01-2026 16:27

Hande Erçel’in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile birlikte kapılarını açtığı ev turu videosuyla sosyal medyanın merkezine oturdu. YouTube'da yayınlanan video kısa sürede milyonlara ulaşırken, Gamze Erçel'in diksiyonuna yönelik gelen sert eleştiriler eşi Caner Yıldırım’ı çileden çıkardı.

Diksiyon Eleştirileri Tansiyonu Yükseltti

Lüks evlerinin detaylarını paylaştıkları videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, Gamze Erçel’in konuşma tarzını ve kelime seçimlerini hedef aldı. Yapılan "Diksiyonu çok bozuk", "Konuşamıyor" tarzındaki yorumlar çığ gibi büyüyünce, Caner Yıldırım sessizliğini bozarak adeta kıyameti kopardı.

"Sizin Derdiniz Başka!"

Eşine gelen yorumlara karşı kalkan olan Caner Yıldırım, eleştiri yapanları "işsizlik" ile suçladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu sert ifadeleri kullandı:

"10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. İnternetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

Göndermeli Paylaşım: "Yanığı Olanlara İyi Gelir"

Caner Yıldırım, hızını alamayarak tepkisini bir üst seviyeye taşıdı. Instagram hikayesinde bir yanık kremi fotoğrafı paylaşan Yıldırım, üzerine "Yanığı olanlara iyi gelir" notunu düşerek, eleştiri yapanların aslında "haset" ettiklerini imâ etti. Bu hamle, takipçileri tarafından hem desteklendi hem de "fazla sert" bulundu.

