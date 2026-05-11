Enis Arıkan'ın Sosyal Medya Takıntısı: "Bayılıyorum" Diyerek Anlattı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve ücretli işbirlikleriyle sıkça göze çarpan Enis Arıkan, Instagram'a olan düşkünlüğünü anlattı.

Yayın Tarihi : 11-05-2026 12:27

Oyunculuğunun yanı sıra influencer olarak da göze çarpan Enis Arıkan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan oyuncu, ücretli işbirlikleriyle de öne çıkıyor.  Kendisiyle oldukça barışık olan Arıkan bu durumu da zaman zaman katıldığı  programlarda ti'e alıyor. 

Melis İşiten'in Zaten Şov'una Konuk Oldu

Enis Arıkan geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in sunumuyla Youtube'da yayınlanan 'Zaten Şov'a konuk oldu.  Programda kendisinin sosyal medyaya olan takıntısından da bahsetti. Bu durumu esprili bir dille anlatan Arıkan, gelen konukları  güldürdü.

"Yatakta Milletin Berbat Hayatını İzlesem"

Reels izlemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece reels izliyorum, ölüyorum reels diye. Şu an tek derdim program bitse de eve gidip yatakta böyle böyle o milletin berbat hayatını izlesem, bayılıyorum."

"Bütün Reelsleri İzledin"

Enis Arıkan bir arkadaşıyla sürekli reels izlemesi hakkında yaptığı sohbeti de esprili bir dille anlattı. 

"Başıma şöyle bir şey geldi" diye söze başlayan başarılı oyuncu, "Ahmet'le reels kaydırırken böyle dedim; 'Ya Ahmet!  Şu an Haziran ama ben de hep kar yağıyor insanlara' dedim. 'Yani benim reelsımda noel var. Bu hiç normal gelmiyor' dedim" diye konuştu.

Ardından arkadaşından gelen cevabı da açıkladı: "Artık bütün reelsları bitirdiğin için eski reelslara, noellere döndü."

Enis Arıkan'ın arkadaşıyla arasında geçen bu diyalog izleyenleri güldürdü. Melis İşiten de "Olabilir" diyerek Arıkan'ın arkadaşına destek verdi. Bunun üzerine oyuncu, İşiten'e yaklaşarak "Sinirimi çok bozuyorsun" deyinde salonda yeniden kahkahalar yükseldi.

Enis Arıkan'ı Instagram'da 3,4 milyon kişi takip ediyor. Oyuncunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

 

 


 

 

 

