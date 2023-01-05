Enis Arıkan 40 oldu...'Beni rezil etme üzerine kurulu bir gecceydi!'

Beyoğlu'nda gerçekleşen doğum günü kutlamasına gelen dostlarına sahnede yaptığı konuşma ile teşekkür eden Enis Arıkan, "Benim için sevilmek çok önemli. Beni sevdiğiniz için size bin kere teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum, iyi ki geldiniz” diyerek duygu dolu anlar yaşadı.





"HER YERE 40'LAR BASMIŞLAR"

Kutlama çıkışında da basın mensuplarının soruları yanıtlayan oyuncu, "Eğlendik, geyikler yaptık. Ben biraz yaşımı saklıyordum o yüzden her yere 40'lar basmışlar, kınalar basmışlar. Beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” sözleriyle kahkaha attı.

TELEFONU SUSMADI

Röportaj sırasında sık sık telefonu çalan Enis Arıkan, "Çok sık çaldı doğum günüm diye özür dilerim. Kolay gelsin, iyi geceler" diyerek aracına bindi.

"ENİS İYİ Kİ VAR"

‘Camdaki Kız’ dizisinin oyuncuları da rol arkadaşlarını bu eğlenceli gecede yalnız bırakmadı. Çıkışta sorulara yanıt veren Burcu Biricik ve Selma Ergeç ikilisi, “Enis’i çok seviyoruz. İyi ki var. Her yaşında daha da mutlu olsun" ifadelerini kullandılar.





ÇAĞLA'YA 'AŞK' SORUSU!

Enis Arıkan'ı yalnız bırakmayan isimlerden birisi de Çağla Şıkel’di. "Enis'e nazar değmesin. Hep mutlu olsun. Birlikte harika bir gece geçirdik" açıklamasını yapan ümlü model, uzun süredir adının aşk dedikodularına karıştığı isimlerle ilgili soruları duyunca gülümseyerek yanıt vermedi.

"PASTA KOCAMAN BİR NAZAR BONCUĞUYDU"

Doğum gününe katılan bir diğer isim ise Özge Özpirinçci'ydi. Ünlü oyuncu, “Güzel bir doğum günü oldu. Enis 40 yaşına bastı. Doğum günü pastası kocaman bir nazar boncuğuydu” dedikten sonra 2022 yılının kendisi için güzel geçtiğini dile getirdi.

"ENİS'İM MUTLU OLSUN"

Doğum günü çıkışında keyfi oldukça yerinde görünen Ezgi Mola, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Oyuncu, güzel bir gece olduğunu dile getirerek, ”Güzel bir geceydi. Enis'im mutlu olsun, gülsün, eğlensin” dedi. Mola, yeni yıl için ise “Güzel bir yıl olsun herkes evine huzurlu gitsin” diye konuştu.

Enis Arıkan'ın doğum gününe katılan ünlüler arasında güzel oyuncu Berrak Tüzünataç da vardı.