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Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, bugün ünlü çift Dilan ve Engin Polat başta olmak üzere, gözaltına alınan 18 kişiden 12'sinin tutuklanmasıyla gündeme oturdu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonu neticesinde cezaevine gönderilen şüphelilerin arasında Polat çiftinin yanı sıra toplumun tanıdığı diğer isimler de bulunuyor.

Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 19:58

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" gibi ciddi suçlamalarla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Engin ve Dilan Polat çifti ile beraber 24 şüpheli yakalandı. Yapılan sıkı denetimler ve operasyonlar sonucunda, bu şüphelilerden 12'si tutuklandı ve Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Operasyon esnasında duygusal anlar yaşandı. Dilan Polat'ın cezaevi aracına binerken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Gözaltı sürecinde ve mahkeme sırasında yaşananlar, Polat ailesinin ve diğer şüphelilerin yaşadığı zor anları ortaya koydu.

Suçlamalar ve Soruşturma Süreci

Engin ve Dilan Polat, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 şüphelinin ifadeleri alınırken, ifade süreci yaklaşık 4 saat sürdü. Engin ve Dilan Polat, sorguları sırasında sadece 5 ve 10 dakika içinde ifade verdi. Ancak bu kısa süren sorguların ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 16 şüpheli arasında tutuklama kararı verildi.

Polat ailesi ve diğer şüphelilerin, suç örgütü kurma, vergi usul kanununa muhalefet ve yasadışı bahis gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldığı bu soruşturma, toplumsal bir yankı uyandırdı. Haklarında iddia edilen suçlamalar ve ifade süreçleri kamuoyunda merak konusu oldu.

Cezaevine Gönderilen Şüpheliler

Güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu. Dilan Polat ve Engin Polat, "Masumuz" ve "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklindeki ifadeleriyle savunma yaparken, özellikle Dilan Polat'ın çocuğuna olan endişesi, "Oğlum sana kim bakacak?" feryadıyla dikkat çekti.

Bu büyük operasyon sonrasında, Polat çiftinin lüks yaşantıları ve sahip oldukları değerli varlıklar da gündeme geldi. Tutuklama işlemlerinin ardından cezaevine konulan araçları, Engin ve Dilan Polat'ın milyonlarca lira değerindeki Ferrari 296 GTB modeli otomobili de dahil olmak üzere yediemin otoparkına çekildi.

Toplumda geniş yankı uyandıran bu olay, suç örgütleriyle mücadele ve ekonomik suçlara karşı sürdürülen hassas çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Polat ailesinin ve diğer şüphelilerin yargı süreci devam etmekte olup, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiştir.

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