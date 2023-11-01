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Engin Polat ve Dilan Polat Tutuklandı mı?

Engin Polat ve Dilan Polat Tutuklandı mı? Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında çıkan iddiaların ardından ikilinin şirketleri mercek altına alındı. Ancak bugün çiftin yanı sıra beraberindeki bazı isimlerle birlikte gözaltına alındıkları haberi medyada geniş yer buldu. Peki, bu iddialar doğru mu? İşte son durum:

Engin Polat ve Dilan Polat Tutuklandı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 17:30

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında çıkan iddiaların ardından ikilinin şirketleri mercek altına alındı. Ancak bugün çiftin yanı sıra beraberindeki bazı isimlerle birlikte gözaltına alındıkları haberi medyada geniş yer buldu. Peki, bu iddialar doğru mu? İşte son durum:

Kara para aklama iddialarının ardından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında incelemelerde bulunuldu. Yapılan operasyon neticesinde aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat, muhasebecileri Beyza Ekici ve Av. Ahmet Gün dahil olmak üzere birçok isim gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları ve MASAK Raporu

Sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Dilan Polat ve Engin Polat, MASAK incelemeleri sonrasında mal varlıklarına el konulmuştu. Polat ailesinin yakınlarına ait hesaplarda sahte ticaret ve fatura işlemlerinin yapıldığı, 200 milyon liralık paranın aile şirketleri arasında dolaştığı ve Engin Polat’ın şirketi Milda Gayrimenkul'de toplandığı belirlendi.

MASAK raporunun ardından Polat çifti ve ailelerinin mal varlıklarına el konuldu. 15 ayrı iş yerinde aramalar yapıldı ve gece saatlerinde yakalama kararı alındı. Bu karar doğrultusunda İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Dilan Polat, Engin Polat ve diğer isimler gözaltına alındı.

Engin Polat ve Dilan Polat Tutuklandı mı?

Engin Polat, Dilan Polat ve diğer gözaltına alınan isimler hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor. Şu an için bir tutuklama kararı alınmış değil, ancak gözaltı süreci devam ediyor.

Engin Polat ve Dilan Polat'ın yanı sıra birçok isim gözaltına alındı. Tutuklama kararı henüz verilmemiş olup, emniyetteki işlemler sürdürülüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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