Engin Polat ve Dilan Polat Boşanıyor mu? Sosyal Medyada Büyük Deprem!

Dilan Polat’ın ellerindeki çizikler ve Engin Polat hakkındaki sarsıcı itirafları sosyal medyayı salladı. Hesaplar kapandı, boşanma iddiaları zirveye çıktı!

Yayın Tarihi : 23-03-2026 10:12

Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinde yaşanan son gelişmeler sosyal medyada büyük bir fırtına kopardı. Cezaevi sürecinden sonra tahliye olan fenomen ismin gece yarısı yaptığı paylaşımlar kafalarda soru işareti bıraktı. Dilan Polat, paylaştığı videolarda hem fiziksel durumuyla hem de kurduğu cümlelerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle ellerindeki çizikler ve eşi hakkındaki sarsıcı iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Ellerindeki Çizikler ve Yardım Çığlığı

Ünlü fenomen gece saatlerinde takipçileriyle paylaştığı görüntülerde ellerinin üzerindeki derin izleri gösterdi. Bu görüntülere eşlik eden "Bana ne olur çare" ve "Bir gün..." notları, takipçileri arasında büyük bir endişe yarattı. Paylaşımların ardından kısa bir süre geçmesine rağmen videoların aniden silinmesi kafaları karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu boşanma veya aile içi bir kriz olarak yorumladı.

Engin Polat Hakkında Ağır İddialar

Sessiz bir video kaydında Dilan Polat'ın eşi hakkında çok sert ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Fenomen ismin bu videoda "Asla ama asla mutlu değilim bu adamla mutlu değilim. Beni görmezden geliyor, beni sevmiyor, beni saymıyor" dediği öne sürüldü. Ayrıca eşinin kendisini sadece iş amacıyla kullandığını dile getiren Polat, yaşadıklarını hak etmediğini vurguladı. Bu itiraflar, çiftin arasındaki ilişkinin kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medya Hesapları Tamamen Kapatıldı

Yaşanan bu dramatik saatlerin ardından beklenen açıklama gelmedi. Aksine hem Dilan Polat hem de Engin Polat kişisel Instagram hesaplarını tamamen kapattı. 2023 yılında "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan ve 9 ay cezaevinde kalan çiftin, serbest kaldıktan sonraki bu hamlesi merak uyandırdı. Kamuoyu şimdi bu sessizliğin ardından resmi bir boşanma kararı gelip gelmeyeceğini bekliyor.

Pelin Akil’den Buz Gibi Meydan Okuma: Karlar İçinde Suya Girdi! Pelin Akil’den Buz Gibi Meydan Okuma: Karlar İçinde Suya Girdi!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Lüleburgaz Kaçamağı Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Lüleburgaz Kaçamağı
Magazin Dünyası Bu Cinayeti Konuşuyor: 10 Şüpheli Birden Adliyede! Magazin Dünyası Bu Cinayeti Konuşuyor: 10 Şüpheli Birden Adliyede!
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Annelik İtirafı Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Annelik İtirafı
Afra Saraçoğlu Milano Sokaklarını Salladı: Güzelliğiyle İtalyanları Büyüledi! Afra Saraçoğlu Milano Sokaklarını Salladı: Güzelliğiyle İtalyanları Büyüledi!
Ünlü Oyuncu Sinem Kobal Soluğu Erzurum’da Aldı: Karlar İçinde Aile Tatili! Ünlü Oyuncu Sinem Kobal Soluğu Erzurum’da Aldı: Karlar İçinde Aile Tatili!
Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!
  • 16-03-2026 16:55

Nice’te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’tan Romantik Kareler!

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.
  • 17-03-2026 10:00

Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
  • 18-03-2026 13:30

Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
  • 18-03-2026 16:03

Eşref Rüya’da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!

Emre Altuğ'un Sır Sevgilisi Kim? Okan Bayülgen'in Ekibinden O İsim Çıktı!
  • 16-03-2026 16:52

Emre Altuğ'un Sır Sevgilisi Kim? Okan Bayülgen'in Ekibinden O İsim Çıktı!