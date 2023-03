Oyuncu Engin Hepileri 2015'te meslektaşı Beyza Şekerci ile evlenmiş, 2018'de oğlu Can'ı kucağına almıştı. Önceki akşam 'Empati' programına konuk olan Engin Hepileri, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.





"Ailemizin direği şu an Can. İşlerden fırsat bulup Beyza ile Can'ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyorum. Mutluluğu hissediyorum. Can bizim çimentomuz. Bizi o yönlendiriyor' dedi.