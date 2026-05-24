Engin Altan Düzyatan’dan Indiana Jones Pozları

Engin Altan Düzyata, iş ve keşif amaçlı Urfa’ya gittiğinde rotasını doğrudan Göbeklitepe’ye çevirdi. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen bölgede yaptığı gezi oyuncunun sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte kısa sürede dikkat çekti. Taş yapılar arasında verdiği pozlar klasik bir ziyaret karesinden çok daha fazlasını yansıttı.

Şapka Ve Çanta Detayı Dikkat Çekti

Gezinin en çok konuşulan kısmı ise Düzyatan’ın tarzı oldu. Başına taktığı şapka ve omzuna aldığı çantayla adeta bir macera filminden çıkmış gibi görünen oyuncu Göbeklitepe’nin mistik havasıyla bütünleşen kareler paylaştı. Doğal ışık ve tarihi dokunun birleştiği anlar takipçilerin ilgisini çekti.

Indiana Jones Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaşımların ardından yorumlar gecikmedi. Birçok kişi Düzyatan’ın tarzını ünlü sinema karakteri Indiana Jones’a benzetti. Şapka, duruş ve keşif hissi veren kareler bu benzetmeyi daha da güçlendirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “yerli Indiana Jones” ifadesi öne çıktı.

Tarihi Atmosferle Bütünleşen Kareler

Göbeklitepe’nin binlerce yıllık geçmişi fotoğraflara farklı bir ruh kattı. Taş sütunlar arasında yürüyen oyuncu tarihi dokunun içinde adeta bir keşif yolculuğuna çıkmış gibi göründü. Bu atmosfer paylaşımların etkisini artırdı.

Düzyatan’ın bu tarzı bazı takipçilerde yeni bir proje ihtimalini de akla getirdi. Macera temalı bir yapımın ipucu olabileceği yorumları yapılırken oyuncudan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Göbeklitepe’deki kareler uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.