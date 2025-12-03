Engin Altan Düzyatan’dan Dubai’den Eşine Aşk Dolu Sözler: “Yol Arkadaşım, Sevgilim, İyi Ki Varsın”

Dubai’ye yerleşen Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın 37. yaş gününü sosyal medyada "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez" notuyla romantik bir şekilde kutladı.

Yayın Tarihi : 03-12-2025 14:34

Geçtiğimiz günlerde çocuklarının eğitimi için Türkiye'den ayrılarak Dubai'ye yerleştiğini duyuran yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu kez sosyal medyada eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladığı romantik paylaşımıyla gündeme geldi.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen ve iki çocukları bulunan ünlü çiftin aile hayatı, Dubai'ye taşınma kararıyla birlikte ilgi odağı olmuştu.

“İyi Ki Doğdun, İyi Ki Varsın…”

Engin Altan Düzyatan, 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi Neslişah Alkoçlar'ın 37. yaş gününü kutlamak için duygusal bir not paylaştı:

"Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım, sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…"

Düzyatan’ın bu romantik paylaşımı, kısa sürede hayranları tarafından büyük beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

