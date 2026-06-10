Engin Altan Düzyatan'dan Arnavutköy Çıkarması!

Türk televizyon ve sinemasının karizmatik jönlerinden Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz gün İstanbul sokaklarında tarzıyla ve özel yapım aracıyla dikkatleri üzerine çekti. Ekranların aranan yüzü yoğun iş temposunun stresini iki teker üzerinde atıyor. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan motosiklet sürerken objektiflere yansıdı. Düzyatan "Motosiklet tutkum yıllardır var" dedi.

Arnavutköy Sokaklarında Tarzıyla Göz Kamaştırdı

Boğaz hattında tur atan ve sahil havası alan yakışıklı oyuncu, şıklığı ve koruyucu ekipmanlarıyla tam not aldı. Engin Altan Düzyatan önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Basın mensuplarının kendisini takip ettiğini fark eden ünlü isim trafiğe kalmadan yoluna devam etmek için hamle yaptı. Ünlü oyuncu gazetecileri görünce hızlıca motosikletine yöneldi.

Bu Tip Motorlara 3-4 Senedir Başladım

Motosikletini çalıştırmadan önce muhabirlerin yönelttiği soruları ayaküstü yanıtlayan Düzyatan bu tutkusunun yeni olmadığını, aksine geçmişe dayandığını ifade etti. Düzyatan motosiklet tutkusu ile ilgili sorulara "Benim motor tutkum yıllardır var. Bu tip motorlara 3-4 senedir başladı. Keyif alıyorum" dedi. Özellikle son yıllarda daha özel tarzda tasarlanmış motosiklet modellerine yöneldiğini belirten başarılı aktör kaskını takarak kurallara olan hassasiyetini de gösterdikten sonra Arnavutköy sokaklarında gözden kayboldu.